Меркель пригласила Иванку Трамп на саммит в Германию

КИШИНЕВ, 27 мар — Sputnik. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, будучи с визитом в США и встречаясь с президентом Дональдом Трампом, пригласила его дочь Иванку Трамп в Берлин.

Наследница империи Трампа приглашена на экономический саммит — так называемый саммит "Женской двадцатки" W20, который пройдет в апреле.

Иванка Трамп активно вовлечена в работу новой администрации США.

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Она претендует на личный кабинет в западном крыле Белого дома и доступ к секретной информации.

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Планируется, что Иванка Трамп станет в будущем "глазами и ушами" президента и будет давать ему советы широкого спектра.

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