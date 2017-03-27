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Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен

Марин Ле Пен: Евросоюз скоро умрет он не нужен людям

© REUTERS/ PASCAL ROSSIGNOL
Политика
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Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен предрекает гибель Евросоюзу и обещает защитить Францию от глобализации, за которую выступают ее соперники

КИШИНЕВ, 27 мар — Sputnik. Лидер "Национального фронта" и кандидат в президенты Франции, выступая перед своими сторонниками в городе Лилль, пообещала защитить Францию от глобализации и от ЕС, который скоро исчезнет с карты мира за ненадобностью, передает Sputnik Эстония.

Ле Пен напомнила, что Великобритания проголосовала за выход из ЕС. Выборы во Франции, по словам Ле Пен могут стать шагом к антиглобалистскому восстанию народа. 

"Настало время, чтобы победить глобалистов", – сказала Ле Пен, обвинив в этом "грехе" своих главных соперников – центриста Эммануэля Макрона и консерватора Франсуа Фийона, которые, по ее словам, предали интересы Франции и поставили выше их интересы ЕС.

По прогнозам, основанным на опросах общественного мнения, Марин Ле Пен может одержать победу 23 апреля, в первом туре президентских выборов, но проиграть Макрону 7 мая – во втором туре.

Дмитрий Офицеров-Бельский
© Photo: Facebook / Dmitriy Ofitserov-Belskiy
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Однако самая большая проблема для топ-кандидатов в президенты Франции – завоевать симпатии не определившихся избирателей, которых пока много. Это означает, что результат остается непредсказуемым. Еще одна проблема – мотивировать людей прийти на избирательные участки.

Выступление Марин Ле Пен против ЕС и еврозоны может сыграть и "за", и "против" нее. Идеи Ле Пен поддерживает партия "Национальный фронт", которую она возглавляет, но это антиправительственная позиция, которая может стать препятствием к власти в стране, где большинство выступает против отказа от евро и возвращения к национальному франку.

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В последнее время Ле Пен пытается смягчить свою позицию, обещая "вытащить" Францию из ЕС и зоны евро не резко, проведя референдум. "Я не хочу хаоса", – заявила Ле Пен французским СМИ. Предсказывая кончину ЕС, она также говорит, что вместо него нужно создать "другую Европу – Европу народов", в основе которой будет лежать свободное сотрудничество.

Европа
© AFP/ PHILIPPE HUGUEN
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По последним опросам газеты "Фигаро", около 72% французских избирателей хотят сохранить евро, а подавляющее большинство сторонников "Народного фронта" выступает за выход из еврозоны.

Выборы президента Франции пройдут в два тура – 23 апреля и 7 мая.

Марин Ле Пен заявила в интервью французским СМИ, что даже если не пройдет во второй тур президентских выборов, продолжит бороться за свою страну – не важно, на каком месте, на какой должности.

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Теги:
выборы, Евросоюз, Марин Ле Пен, Франция, Политика
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