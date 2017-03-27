Трамп хочет назначить своего зятя главой отдела Белого дома

КИШИНЕВ, 27 мар — Sputnik. Президент США Дональд Трамп планирует объявить об открытии нового отдела в Белом доме с широкими полномочиями, которым будет руководить его зять, муж дочери президента Иванки Джаред Кушнер, сообщает Sputnik Литва.

© AFP/ Jim Watson Меркель пригласила Иванку Трамп на саммит в Германию

Новое подразделение Белого дома будет размещаться в его западном крыле и будет напрямую подчиняться Трампу.

Новое управление будет заниматься тщательным наблюдением за работой федеральной бюрократической системы и выполнением ключевых предвыборных обещаний Трампа, среди которых издание называет реформиромы системы ухода за ветеранами и борьбу с героиновой наркоманией.

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В штат управления войдут бывшие коммерческие руководители, которые будут заниматься внедрением новых идей в работу правительства.

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Как заявил президент США Дональд Трамп, все американцы, невзирая на их политические взгляды, понимают, что правительственная стагнация препятствует способности нормально функционировать, часто создавая застой, перерасходы и простои.

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