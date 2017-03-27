В течение года заработает зона свободной торговли между странами ГУАМ

КИШИНЕВ, 27 мар — Sputnik. Страны-участницы ГУАМ, а это — Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова — подписали ряд документов, которые позволят в течение года создать зону свободной торговли.

"Был подписан ряд документов, которые позволят уже в 2017 году полноценно внедрить зону свободной торговли в рамках государств, входящих в ГУАМ", — отметил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Киеве в рамках саммита стран-участниц этого объединения.

ГУАМ был основан в 1997 году Грузией, Украиной, Азербайджаном и Молдовой, с 1999 по 2005 годы в организацию также входил Узбекистан. До его выхода организация именовалась ГУУАМ.

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