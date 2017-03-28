Зять Трампа научит Белый дом экономить

КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik. Пресс-секретарь президента США Шон Спайсер сообщил о том, что зять и по совместительству советник Дональда Трампа Джаред Кушнер возглавил новый офис по инновациям при Белом доме, сообщает РИА Новости.

"Офис по американским инновациям будет изучать вопросы о том, как реализовывать широкий круг правительственных операций и услуг быстрее запланированного срока и дешевле установленного бюджета", — пояснил Спайсер.

В частности, Кушнер будет заниматься модернизацией технологий в министерствах и ведомствах, уточнил он.

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>