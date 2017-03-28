Грузия пошла по пути Молдовы: теперь у этой страны безвизовый режим с ЕС

КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik. С сегодняшнего дня, 28 марта, граждане Грузии смогут без виз находиться в странах Шенгенской зоны 90 дней из 180, сообщает Sputnik Грузия. Это такой же безвизовый режим, что и у Молдовы со странами ЕС. Принцип тот же: отдыхать можно, а работать нельзя. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили сегодня с биометрическим грузинским паспортом посетит Афины и Брюссель, говорится в сообщении на сайте администрации правительства этой страны.

Из Грузии в Европу без виз

В Афинах премьер-министр откроет конференцию "Грузия от Европы до Европы", в которой примут участие грузинские и греческие профессора, студенты и ученные.

Помимо этого Георгий Квирикашвили встретится с премьер-министром Греции Алексом Ципрасом.

После встречи с премьер-министром Греции, Квирикашвили с учеными и студентами посетит Акрополь.

© FB / Giorgi Kvirikashvili Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили

В тот же день Георгий Квирикашвили отправится в Брюссель, где встретится с Президентом Европейский совета Дональдом Туском и президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

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