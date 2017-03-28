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Солдат иракской армии у 155-мм орудия, наносящего удары по боевикам ИГ в окрестностях Мосула

Президент Ирака: нельзя оставлять Мосул террористам

© AP Photo / Hussein Malla
Политика
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Почти 100 тысяч иракцев были вынуждены покинуть свои дома, однако, несмотря на гуманитарную катастрофу, важно город освободить

КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik. Происходящее в Мосуле — это гуманитарная катастрофа, но оставлять город нельзя, заявил в интервью РИА Новости президент Ирака Фуад Масум.

"Конечно, то, что происходит, – это однозначно гуманитарная катастрофа. Например, те, у кого была стабильная жизнь три года назад, теперь остались без крыши над головой, стали беженцами, живут в палатках", — сказал он.

Операция по освобождению Мосула от боевиков террористической группировки "Исламского государство" (запрещена в РФ) продолжается с октября 2016 года при поддержке международной коалиции во главе с США.

О начале операции в Мосуле объявил премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади
© AFP/ Ahmad AL-Rubaye
Быстро ли завершится операция по освобождению иракского Мосула

Ранее была освобождена восточная часть города. В середине февраля премьер Ирака объявил о начале операции по освобождению западной части.

В Ираке началась операция по освобождению западного Мосула>>>

По данным Международной организации по миграции (МОМ), почти 100 тысяч иракцев были вынуждены покинуть свои дома.

Полный текст интервью читайте на сайте www.ria.ru.

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Теги:
операция по освобождению, Мосул, Ирак, Оборона
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