Президент Ирака: нельзя оставлять Мосул террористам

КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik. Происходящее в Мосуле — это гуманитарная катастрофа, но оставлять город нельзя, заявил в интервью РИА Новости президент Ирака Фуад Масум.

"Конечно, то, что происходит, – это однозначно гуманитарная катастрофа. Например, те, у кого была стабильная жизнь три года назад, теперь остались без крыши над головой, стали беженцами, живут в палатках", — сказал он.

Операция по освобождению Мосула от боевиков террористической группировки "Исламского государство" (запрещена в РФ) продолжается с октября 2016 года при поддержке международной коалиции во главе с США.

© AFP/ Ahmad AL-Rubaye Быстро ли завершится операция по освобождению иракского Мосула

Ранее была освобождена восточная часть города. В середине февраля премьер Ирака объявил о начале операции по освобождению западной части.

В Ираке началась операция по освобождению западного Мосула>>>

По данным Международной организации по миграции (МОМ), почти 100 тысяч иракцев были вынуждены покинуть свои дома.

Полный текст интервью читайте на сайте www.ria.ru.

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