Трамп призвал расследовать связи Клинтон с РФ, вспомнив "перезагрузку"

КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik. Президент США Дональд Трамп в ответ на обвинения демократов в адрес членов его команды, которые якобы были связаны с Россией, призвал комитет палаты представителей изучить связи Хиллари Клинтон и некоторых других представителей Демократической партии с Россией, пишет Sputnik Эстония.

"Почему комитет палаты представителей по разведке не изучит сделку Билла и Хиллари (Клинтон – ред.), в результате которой большая часть урана ушла в Россию, "перезагрузку" Хиллари, похвалу России от Хиллари или российскую компанию Подесты. История о связях Трампа с Россией — вымысел", — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Why isn't the House Intelligence Committee looking into the Bill & Hillary deal that allowed big Uranium to go to Russia, Russian speech…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 марта 2017 г.

​Ранее СМИ сообщали о сотрудничестве компании лоббистов Podesta Group во главе с Тони Подестой, братом главы предвыборного штаба Клинтон, с филиалом Сбербанка в США.

Трамп уже не впервые говорит о контактах предвыборного штаба Клинтон с РФ.

"Как насчет всех этих контактов между кампанией Клинтон и русскими?" — написал Трамп в Twitter 20 марта, не пояснив, какие контакты он имеет в виду. — А также правда ли, что национальный комитет Демократической партии не позволил ФБР посмотреть (на взломанные компьютеры)?" — продолжил Трамп.

What about all of the contact with the Clinton campaign and the Russians? Also, is it true that the DNC would not let the FBI in to look? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 марта 2017 г.

​На пресс-конференции в Вашингтоне в середине февраля Дональд Трамп уже "припоминал" попытку начать "перезагрузку", которую он назвал "глупой пластиковой кнопкой". При этом Трамп обвинил Клинтон в том, что она отдала 20% урана из страны. Однако, по его словам, никто об этом не говорит, а если бы он предложил что-то подобное, его назвали бы "плохим парнем", считает Трамп.

Во время предвыборной кампании Хиллари Клинтон неоднократно заявляла, что Дональд Трамп связан с Россией. Эта тема получила новый виток уже после избрания Трампа президентом США, когда в адрес его окружения стали звучать обвинения в недопустимых контактах с представителями России, а также когда Москву обвинили во "вмешательстве" в выборы в Штатах в ноябре 2016 года.

В середине марта глава ФБР Джеймс Коми подтвердил, что ведомство начало расследование "вмешательства РФ в выборы" и "связей Трампа с РФ". Американский телеканал CNN позже сообщил, что ФБР располагает информацией о том, что окружение президента Дональда Трампа имело связи с представителями России и координировало с ними действия по публикации информации, которая могла навредить кандидату от демократов Хиллари Клинтон во время президентской гонки.

"Информация вызывает подозрения следователей контрразведки ФБР, что могла происходить координация, хотя официальные лица предупреждают, что информация не полностью убедительна и что расследование продолжается", — отмечает телеканал.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения CNN о том, что сотрудники президента США Дональда Трампа якобы согласовывали с представителями РФ публикации материалов, направленные против Хиллари Клинтон, не могут восприниматься всерьез.

"Это очередная информация без каких-либо источников, которая не может ни комментироваться, ни восприниматься как какие-то серьезные данные", — сказал Песков, комментируя сообщение CNN.

МИД РФ назвал "политическим шантажом" утверждения CNN о существовании "договоренностей" между Дональдом Трампом и РФ о хакерских атаках на Хиллари Клинтон.

"Мы все знаем о политических предпочтениях телеканала CNN, мы все знаем о гражданской позиции, которую непосредственно занимают сотрудники этого телеканала. Но должна быть грань, которая отделяет гражданскую позицию и электоральную активность от пропаганды и участия во внутриполитической борьбе, которая в принципе подрывает демократические основы государства, которое заявило во всеуслышание, что будет нести демократию даже в самые отдаленные уголки этого мира", — сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Все это, безусловно, колоссальный удар по демократическим основам. Во многом США многие годы являлись примером демократического устройства. То, что сейчас происходит в США, — это колоссальный удар по демократическим ценностям", — добавила дипломат.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США. Утечки в СМИ о том, что представители предвыборного штаба Дональда Трампа постоянно общались с представителями российской разведки, в Кремле также назвали не опирающимися на факты. Опроверг их и Белый дом.

Конфликт интересов Клинтон

Комитет Республиканской партии США в период президентской гонки 2016 года заказал частной фирме сбор доказательств конфликта интересов Хиллари Клинтон в период ее работы госсекретарем США, сообщает издание Politico.

© AP Photo / Evan Vucci Трамп обвинил Клинтон в подтасовке итогов голосования

Как утверждает издание, компания Hamilton Trading Group, основанная отставным сотрудником ЦРУ Беном Викхэмом, получила от республиканцев в общей сложности 41,5 тысячу долларов США. По данным источников издания, большая часть суммы пошла в счет оплаты двух досье. Документы должны были доказать, что Клинтон продвигала интересы энергетических компаний в Болгарии и Израиле в обмен на пожертвования в фонд семьи Клинтон, пишет газета.

Издание также указывает, что фирма якобы сотрудничает с бывшим сотрудником КГБ Геннадием Василенко, у которого "есть очень хорошие связи в России". Основатель компании заявил изданию, что его работа для республиканцев никак не была связана с РФ и касалась оценки угроз безопасности, например, вероятных терактов. Викхэм также отметил, что его компания "никогда не имела каких-либо контактов с Трампом или Манафортом (бывший руководитель предвыборного штаба президента США и экс-советник бывшего главы Украины Виктора Януковича – ред)".

Штаб Клинтон плохо организовал кампанию

Кандидат от демократов в президенты США Хиллари Клинтон проиграла президентскую гонку не из-за "вмешательства России", а из-за плохо организованной кампании, заявил конгрессмен США Джо Уилсон.

"Я верю, что госпожа Клинтон проиграла не из-за вмешательства России, а из-за очень плохо организованной избирательной кампании", — заявил Уилсон.

Связи лоббистов Клинтон с РФ

Профессиональные лоббисты в США, финансировавшие предвыборную кампанию Хиллари Клинтон, широко сотрудничали с российскими банками, такими как Сбербанк и ВТБ, а также Российским фондом прямых инвестиций и продвигали их интересы в США, сообщило издание Free Beacon со ссылкой на зарегистрированные документы.

© Sputnik/ Алексей Никольский Новый скандал вокруг личной переписки Хиллари Клинтон

Законодательство США о регистрации иностранных агентов требует от лиц, выступающих в интересах иных государств, периодически подавать в Минюст сведения о своей деятельности, включая финансовую документацию.

Документы, приведенные Free Beacon, показывают, что Тони Подеста в первом квартале 2016 года получил от Сбербанка 20 тысяч долларов, чтобы "прояснить масштаб санкций, введенных в марте 2014 года" и возможность их смягчения. Всего в 2016 году вознаграждение Подесты из российских источников составило 170 тысяч долларов, свидетельствуют документы. При этом в пользу кампании Клинтон он пожертвовал 260 тысяч долларов.

Издание также сообщает о сотрудничестве фирмы Manatos & Manatos с группой ВТБ. Компания, которой было поручено изучать санкции против российского банковского сектора, получала за свои услуги 17,5 тысяч долларов в месяц. Взнос главы фирмы Эмануэля "Майка" Манатоса на предвыборную кампанию Клинтон составил 40 тысяч долларов. Пожертвования Манатоса и его младшего брата другим политикам-демократам исчисляются десятками тысяч долларов.

Еще одной лоббистской компанией в Вашингтоне со связями в РФ является Capitol Counsel, которая сотрудничала с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Возглавляющие компанию Дэвид Джонс и Ричард Салливан перевели на счета штаба Клинтон более 1,3 миллиона долларов.

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