Истребители НАТО над Черным морем: Британия усиливает свое присутствие

КИШИНЕВ, 28 мар – Sputnik. Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил о том, что из этой страны в Румынию были отправлены четыре многоцелевых истребителя Typhoon Королевских ВВС для защиты воздушного пространства НАТО над Черным морем.
"Великобритания усиливает свою поддержку коллективной безопасности НАТО с севера до юга. Истребители Королевских ВВС будут готовы защищать воздушное пространство НАТО и обеспечивать спокойствие наших союзников в черноморском регионе", — сказал Фэллон, которого цитирует РИА Новости.
Истребители будут базироваться на базе "Михаил Когэлничану" на юго-востоке Румынии.
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Это объявление – ожидаемое, еще в прошлом году Фэллон говорил о необходимости дополнительной помощи странам региона.
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Британские истребители с 2014 года также участвуют в миссии НАТО в странах Прибалтики.Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
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