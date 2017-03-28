В странах СНГ объявят борьбу с дискриминацией по религиозному признаку

КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik. Проект заявления о недопустимости дискриминации в отношении христиан, мусульман и представителей других конфессий будут рассмотрен в штаб-квартире СНГ в Минске, сообщили Sputnik Беларусь во вторник в пресс-службе исполкома Содружества.

29 марта в Исполнительном комитете СНГ в Минске пройдет заседание экспертной группы по согласованию проектов заявления министров иностранных дел государств — участников Содружества.

"Инициатором принятия такого заявления является российская сторона", — сообщили в пресс-службе.

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Там проинформировали, что в документе отмечена важность установления взаимной терпимости и уважения между гражданами, исповедующими различные религии и не исповедующими их, между религиозными организациями различных вероисповеданий. В документе также отмечена важность недопущения религиозного и иного фанатизма и экстремизма, действий, направленных на противопоставление и обострение отношений, разжигание вражды между различными конфессиями, сказали в штаб-квартире СНГ.

В проекте заявления осуждаются все проявления нетерпимости, дискриминации, насилия и террористических актов, сказали собеседники агентства. Заявление предлагается принять на ближайшем заседании Совета министров иностранных дел 7 апреля в Ташкенте. После этого текст документа планируется распространить в ООН, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и других международных организациях, сообщили в СНГ.

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