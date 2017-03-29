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Девушки в костюмах с симфоликой Великобритании и Евросоюза

Сегодня Великобритания начинает процедуру выхода из Европейского союза

© REUTERS/ Toby Melville
Политика
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Тема:
Brexit: Британия и ЕС (42)
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в среду, 29 марта, официально запускает процедуру выхода страны из ЕС

КИШИНЕВ, 29 мар — Sputnik. Слово "Brexit" уже вошло в словари и обозначает процедуру выхода Великобритании из Европейского союза. Сегодня этот процесс будет официально запущен, отмечает РИА Новости и приводит справку о пути Великобритании в ЕС. 

Великобритания стала членом Европейского экономического сообщества с 1 января 1973 года. В 1992 году подписала Маастрихтский договор и стала членом Европейского союза. 

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С первых лет пребывания в ЕС Великобритания стремилась сохранить максимально возможную самостоятельность в значимых экономических и политических вопросах. В частности, страна не присоединилась к важнейшим интеграционным проектам: Шенгенскому соглашению (1995) об отмене визового контроля на общих границах и введению единой европейской валюты – евро (1999).

В марте 2012 года Лондон на саммите ЕС отказался подписать так называемый Бюджетный пакт, пролоббированный Берлином и Парижем и вводивший строгие правила финансовой дисциплины.

В 2011 году на фоне экономического кризиса в Великобритании усилилось недовольство пребыванием страны в Евросоюзе. Депутат-консерватор Дэвид Наттэлл поднял вопрос о референдуме по вопросу о членстве Великобритании в ЕС. Соответствующую петицию подписали более 100 тысяч граждан Великобритании.

Однако 25 октября 2011 года депутаты парламента Великобритании подавляющим большинством голосов (483 из 650) проголосовали против подготовки референдума. 

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Голосованию предшествовали пятичасовые дебаты. Во вступительном слове премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон попросил парламентариев проголосовать против проведения референдума, подчеркнув, что сейчас для него не самое лучшее время, так как Европа переживает кризис.

В январе 2013 года Кэмерон в своей программной речи объявил, что Британия может провести референдум по вопросу выхода из Европейского союза в конце нынешнего десятилетия, если на выборах 2015 года возглавляемая им консервативная партия одержит победу.

По итогам состоявшихся 7 мая 2015 года всеобщих выборов консерваторы получили 36,9% голосов избирателей (против 30,4% голосов, полученных лейбористами) и обеспечили себе абсолютное большинство в палате общин (нижняя палата парламента). Лидер тори Дэвид Кэмерон сформировал однопартийное правительство.

28 мая 2015 года правительство Великобритании внесло в парламент законопроект о референдуме по выходу Британии из ЕС. Вопрос референдума в законопроекте был сформулирован следующим образом: "Должно ли Соединенное Королевство остаться членом Европейского Союза?" Срок проведения референдума обозначен как "не позднее 31 декабря 2017 года". В июне 2015 года палата общин законопроект поддержала. 

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© Photo: politpuzzle.ru
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10 ноября 2015 года премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон объявил об официальном начале кампании за изменение условий членства Великобритании в ЕС. Кэмерон направил письмо председателю Европейского совета, в котором указал требования Лондона к Евросоюзу.

Они подразделяются на четыре группы:

1) сокращение Великобританией миграционного потока из ЕС (в том числе введение четырехлетнего запрета на получение этими мигрантами социальных пособий; введение полугодового запрета на пособия по безработице для мигрантов из ЕС; ужесточение правил депортации мигрантов-преступников и пр.);

2) улучшение конкурентоспособности (ликвидация бюрократических преград, каких-либо ограничений на перемещение капиталов, товаров и услуг);

3) укрепление британского суверенитета, в частности, отказ от обязательства двигаться "к более тесному союзу" (ever closer union), зафиксированному в основополагающем договоре ЕС;

4) изменения в валютной сфере (в частности, недопустимость дискриминации стран, не входящих в зону евро, навязывания им каких-либо решений странами еврозоны; внесение изменений, в том числе касающихся создания банковского союза, только на добровольной основе и пр.).

Кэмерон связал себя обещанием голосовать на референдуме за выход из ЕС в том случае, если эти условия не будут удовлетворены. 

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С ноября, когда Кэмерон предъявил список требований, службы Евросовета и Еврокомиссии вели с Лондоном интенсивные переговоры, согласовывая подробности возможной сделки.

19 февраля 2016 года стало известно, что лидеры стран Евросоюза после двухдневных дебатов согласовали с Великобританией новые условия ее членства в союзе, на которых британский премьер-министр Дэвид Кэмерон поддержит сохранение его страны в ЕС на предстоящем референдуме. Страны-члены согласовали текст документа, который должен был вступить в силу в день, когда британское правительство уведомит генсекретариат Совета ЕС о решении Великобритании остаться членом Евросоюза по итогам референдума.

Среди достигнутых на саммите ЕС договоренностей – включение "механизма защиты" социальной системы Великобритании на семь лет без права продления, при этом "испытательный срок", в течение которого новоприбывшим мигрантам не будут выплачивать социальные пособия, составит четыре года. Также важным моментом был вывод Великобритании из-под действия принципа Евросоюза о "все более тесном союзе народов Европы", предполагающего интеграцию стран внутри ЕС. Третьим ключевым пунктом стало утверждение принципа, что "Великобритания никогда не примкнет к еврозоне". 

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23 июня 2016 года в Великобритании состоялся референдум по вопросу выхода страны из ЕС, инициированный Дэвидом Кэмероном. За выход из ЕС проголосовали порядка 52% британцев, против – 48%. 24 июня 2016 года премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил об отставке по результатам прошедшего референдума о членстве страны в Европейском союзе. Кэмерон, который выступал против Brexit, собирался сохранить свой пост, независимо от итогов голосования, однако изменил свое решение.

13 июля 2016 года правительство Великобритании возглавила Тереза Мэй.

В августе британские СМИ предположили, что Мэй может инициировать процедуру выхода из ЕС (описанную в статье 50 Лиссабонского договора) без проведения дебатов и голосования в парламенте. Провести такие дебаты требовали некоторые оппозиционные члены палаты общин. В этом случае они надеялись на то, что решение о выходе из ЕС, принятое на референдуме 23 июня, удастся заблокировать голосованием в парламенте.

Представитель премьера подтвердил предположения СМИ, заявив, что таких консультаций по закону не требуется.

Нежелание премьер-министра Великобритании Терезы Мэй ставить на голосование законодателей вопросы, связанные с условиями выхода страны из ЕС, привело к политическому противостоянию между правительством и парламентом. Команда во главе с финансисткой Джиной Миллер подала иск на правительство,в котором заявила о том, что кабинет Терезы Мэй не имеет права запускать Brexit, не получив четкого согласия по этому вопросу со стороны парламента. 

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3 ноября 2016 года Высокий суд Лондона постановил, что правительству Великобритании требуется подтверждение парламента, чтобы запустить процедуру выхода страны из ЕС. Судья отверг аргументы правительства, заявлявшего, что голосования в парламенте не будет, поскольку большинство британцев уже высказали свою волю на референдуме 23 июня, проголосовав за выход страны из ЕС. Правительство заявило, что опротестует вердикт.

6 декабря правительство Великобритании уступило настояниям лейбористов и согласилось обнародовать свой план по выходу из ЕС до запуска процедуры Brexit, но призвало парламент не чинить препятствий процессу. Кабмин вынужден был пойти на компромисс после того, как стало известно, что порядка 40 парламентариев-консерваторов намерены присоединиться к оппозиционным партиям и выразить протест против нежелания правительства раскрывать какие-либо детали своих планов по Brexit.

17 января 2017 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в специальной большой речи представила свой план Brexit, согласно которому Великобритания выходит не только из ЕС, но и из общего рынка, из таможенного союза ЕС, а также из-под юрисдикции Европейского суда.

24 января Верховный суд Великобритании постановил, что правительство не может задействовать 50-ю статью Лиссабонского договора до одобрения парламентом соответствующего законопроекта. 

Вид на Лондон с крыши O2 Арены.
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Правительство последовало распоряжению суда и 26 января внесло полустраничный законопроект в парламент. В законопроекте отмечается, что премьер-министр сможет уведомить Брюссель о намерении Великобритании выйти из ЕС после одобрения законопроекта палатой общин и палатой лордов парламента и получения согласия королевы Великобритании Елизаветы II.

31 января 2017 года палата общин британского парламента начала обсуждение законопроекта о запуске процесса выхода страны из ЕС.

2 февраля 2017 года правительство Великобритании опубликовало так называемую "Белую книгу", отражающую план выхода из Евросоюза. В документе изложена позиция Лондона по вопросам взаимодействия в политической и экономической сферах, а также затронуты вопросы, касающиеся мигрантов.

8 февраля 2017 года палата общин британского парламента одобрила в третьем чтении законопроект о выходе Соединенного королевства из Евросоюза. Голосование по третьему чтению состоялось после трехдневного обсуждения в комитетах, во время которого настроенные на сохранение членства в ЕС законодатели пытались внести в документ изменения, чтобы наделить парламент большим влиянием при процедуре Brexit. Большинство таких изменений было отвергнуто. 

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14 марта палата лордов британского парламента одобрила законопроект о запуске процедуры Brexit в его первоначальном виде, без поправок. Первоначально лорды добивались внесения в законопроект двух поправок: они требовали от правительства гарантировать неизменность статуса проживающих в Великобритании граждан ЕС и законодательно закрепить обещание премьера представить итоговые договоренности с Евросоюзом на суд парламента. Позднее лорды предпочли отказаться от своих требований.

16 марта Королева Великобритании Елизавета II одобрила законопроект о запуске процедуры выхода Великобритании из ЕС, документ вступил в законную силу.

20 марта стало известно, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 29 марта запустит процесс выхода страны из Евросоюза.

Сообщалось, что Brexit обойдется Великобритании в 50-60 миллиардов евро, которые Лондон должен будет выплатить Евросоюзу по ранее заключенным соглашениям. Эта сумма включает в себя многолетние обязательства Великобритании.

Как отметили высокопоставленные источники в ЕС, вопрос о выплате Лондоном десятков миллиардов евро будет одним из первых в повестке переговоров с правительством Терезы Мэй после начала процесса выхода страны из Евросоюза, которое запланировано на март 2017 года.

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Тема:
Brexit: Британия и ЕС (42)

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Brexit, Великобритания, Защита граждан, Миграция населения, Международные организации, Международный договор, Политическая интеграция, Политический кризис
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