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Журналист держит копию документа о запуске Brexit, фото с места событий

Мэй подписала письмо в ЕС о начале запуска Brexit

© REUTERS/ Toby Melville
Политика
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Тема:
Brexit: Британия и ЕС (43)
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Премьер-министр Великобритании подписала письмо в ЕС о начале запуска Brexit, которое передадут главе Евросовета Дональду Туску в 14:30 по молдавскому времени

КИШИНЕВ, 29 мар — Sputnik. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала письмо в ЕС о начале запуска Brexit, передает Sputnik Литва со ссылкой на правительство.

Кроме того сегодня Мэй направит в Брюссель официальное письмо-уведомление о начале процедуры Brexit.

Тереза Мэй подписывает документ о запуске Brexit
© REUTERS/ Christopher Furlong
Тереза Мэй подписывает документ о запуске Brexit
Сообщается, что пресс-служба правительства опубликовала фотографию с Мэй, которая подписывает письмо об уведомлении Брюсселя о начале запуска процедуры.

Письмо передадут главе Евросовета Дональду Туску лично постпредом Британии Тимом Барроу в среду в районе 11:30 по времени GMT (14:30 по литовскому времени).

Девушки в костюмах с симфоликой Великобритании и Евросоюза
© REUTERS/ Toby Melville
Сегодня Великобритания начинает процедуру выхода из Европейского союза

Переговоры с Евросоюзом об условиях выхода Великобритании из ЕС продлятся два года, таким образом, Соединенное Королевство может покинуть объединение весной 2019 года.

В июне 2016 года Великобритания провела референдум, где большинство голосов было отдано за выход страны из Евросоюза. В соответствии с решением Верховного суда правительство внесло в парламент законопроект о запуске Brexit.

Историческую значимость Brexit добавляет тот факт, что статья 50 Лиссабонского договора, согласно которой любой член ЕС "может выйти из союза в соответствии с собственными конституционными требованиями", будет применена впервые.

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Тема:
Brexit: Британия и ЕС (43)

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Теги:
запуск процедуры, письмо, Brexit, Тереза Мэй, ЕС, Великобритания
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