КИШИНЕВ, 29 мар — Sputnik. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала письмо в ЕС о начале запуска Brexit, передает Sputnik Литва со ссылкой на правительство.

Кроме того сегодня Мэй направит в Брюссель официальное письмо-уведомление о начале процедуры Brexit.

© REUTERS/ Christopher Furlong Тереза Мэй подписывает документ о запуске Brexit

Сообщается, что пресс-служба правительства опубликовала фотографию с Мэй, которая подписывает письмо об уведомлении Брюсселя о начале запуска процедуры.

Письмо передадут главе Евросовета Дональду Туску лично постпредом Британии Тимом Барроу в среду в районе 11:30 по времени GMT (14:30 по литовскому времени).

© REUTERS/ Toby Melville Сегодня Великобритания начинает процедуру выхода из Европейского союза

Переговоры с Евросоюзом об условиях выхода Великобритании из ЕС продлятся два года, таким образом, Соединенное Королевство может покинуть объединение весной 2019 года.

В июне 2016 года Великобритания провела референдум, где большинство голосов было отдано за выход страны из Евросоюза. В соответствии с решением Верховного суда правительство внесло в парламент законопроект о запуске Brexit.

Историческую значимость Brexit добавляет тот факт, что статья 50 Лиссабонского договора, согласно которой любой член ЕС "может выйти из союза в соответствии с собственными конституционными требованиями", будет применена впервые.

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