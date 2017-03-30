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Учебные маневры армии США в Латвии

В ФРГ набирают русскоязычных статистов за 120 евро в день

© REUTERS/ Ints Kalnins
Политика
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Во время тренингов НАТО нужен исполнитель роли гражданского населения для того, чтобы создать для военнослужащих приближенные к реальности условия

КИШИНЕВ, 30 мар — Sputnik. В Германии ищут статистов для проведения ролевых игр во время учебных маневров армии США. Как сообщает Sputnik German, кандидат должен обладать "хорошими знаниями русского языка", чтобы изображать фермера или владельца магазина. Хорошие знания английского и немецкого языков обязательны.

Описание вакансии "Требуется исполнитель роли во время тренингов НАТО" было опубликовано на официальном портале столицы ФРГ berlin.de.

"Ищем статистов для ролевых игр во время учебных маневров армии США", — написано на сайте.

Дата начала работы 26.04.2017.

Все участники должны иметь хорошие знания английского и немецкого языка.

"Большим преимуществом" будет знание польского или чешского языков.

Военные учения НАТО
© Sputnik/ Оксана Джадан
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"Статисты будут исполнять роли гражданского населения в зонах конфликта. Таким образом, достигаются приближенный к реальности учебный сценарий для военнослужащих и оптимальная их подготовка к зарубежным миссиям", — написано в описании вакансии.

Тренинги будут проходить непрерывно, в том числе по выходным дням, на территории учебного полигона Хоэнфельс (Hohenfels) между Нюрнбергом и Регенсбургом. Там будет построено около десяти деревень — по 30 домов в каждой.

"Статисты будут играть маленькие роли вроде животноводов, владельцев магазинов или главу деревни в Афганистане, который постоянно ведет переговоры с американскими военными и принимает в этих переговорах посредническое участие", — говорится на сайте.

Оплата составляет от 88.4 до 120 евро за день работы.

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Теги:
статисты, маневры, НАТО, германия, Германия
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