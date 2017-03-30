В Ташкенте соберется Совет министров иностранных дел СНГ

КИШИНЕВ, 30 мар – Sputnik. В Ташкенте 7 апреля пройдет заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СМИД СНГ), сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на сообщение на официальном сайте Исполнительного комитета СНГ.

В ходе заседания предполагается рассмотреть 16 вопросов. В числе наиболее актуальных — проект Заявления министров иностранных дел стран СНГ о недопустимости дискриминации и нетерпимости в отношении христиан, мусульман и представителей других конфессий.

Планируется подвести итоги работы многоуровневых межмидовских консультаций в 2016 году и утвердить план на 2017 год.

© Photo: Исполнительный комитет СНГ В странах СНГ объявят борьбу с дискриминацией по религиозному признаку

На нынешний год намечено традиционное проведение консультаций, касающихся взаимодействия в международных организациях, информационной сфере, противодействия современным вызовам и угрозам, тематики разоружения и вопросов экономического сотрудничества.

В проект повестки дня заседания включены также вопросы, касающиеся сотрудничества стран СНГ в правовой сфере, сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. Кроме того, на заседании СМИД будет принято решение о реализации программы "Культурные столицы Содружества" в 2018 году в Армении (Горис), в 2019 году — в Беларуси (Брест), в 2020 году — в Казахстане (Шымкент).

Также будут рассмотрены вопросы о придании Нижегородской академии МВД РФ статуса базовой организации по подготовке кадров для органов налоговых (финансовых) расследований по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам и о внесении изменений в Положение о базовой организации по подготовке специалистов-метрологов ВС стран-участниц СНГ.

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