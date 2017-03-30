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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова

Захарова назвала русофобской паранойей слова Грибаускайте об угрозе РФ

© Sputnik/ Валерий Мельников
Политика
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова литовского президента Дали Грибаускайте, заявила, что Москва не собирается завоевывать другие страны, в том числе и республики Балтии

КИШИНЕВ, 30 мар — Sputnik. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на слова президента Литвы Грибаускайте о якобы исходящей от РФ угрозе, заявила, что Москва не собирается завоевывать Балтию, а вопрос усиления Североатлантического альянса у границ РФ будет поставлен на заседании Совета Россия-НАТО 30 марта, передает РИА Новости.

Грибаускайте в интервью изданию Foreign Policy заявила, что Россия представляет угрозу не только для Литвы и региона, но и для всей Европы.

"Россия представляет угрозу не только для Литвы и для всего региона, всей Европы. Мы видим, как Россия ведет себя в Калининграде — близ наших границ. Там дислоцированы ракеты, которые могут нести ядерный заряд, они могут достичь столиц европейских государств. Это уже не только дело стран Балтии", — сказала президент, добавив, что Литва просит США решиться на постоянную дислокацию ВС в балтийском регионе.

"Такие заявления — в духе абсолютно русофобской паранойи. Они, к сожалению, все более характерны для прибалтийских государств, делаются официальными лицами", — сказала Захарова. По ее словам, балтийские страны "все время заявляют о какой-то мифической российской угрозе, которая нависла над ними как дамоклов меч".

"Постоянно мерещится, что Россия вынашивает империалистические планы, хочет посягнуть на суверенитеты этих стран. Я хочу успокоить прибалтийские республики и все остальные страны, которые считают Россию страной-агрессором: мы всеми силами боремся против каких-либо проявлений международной агрессии, выступаем за мирное урегулирование проблем и никого завоевывать не собираемся", — отметила официальный представитель МИД РФ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
© REUTERS/ Yves Herman
НАТО: альянс разместит четыре батальона в странах Балтии и Польше

Ранее глава Сергей Лавров назвал абсурдными и абсолютно безосновательными звучащие из Вильнюса, Риги и Таллинна заявления о том, что Россия якобы угрожает идентичности балтийских стран и вынашивает против них некие агрессивные замыслы.

Власти стран Балтии после распада СССР и вхождения республик в ЕС и НАТО стараются дистанцироваться от советского прошлого и выставляют Москву в роли "агрессора", методы убеждения населения зачастую идут вразрез с принципами демократии, дело доходит до откровенно русофобских заявлений политиков, обвинений РФ в ведении пропаганды, поиска "пятой колонны" из русских, ограничений для СМИ.

В связи с якобы угрозой нападения РФ страны НАТО на саммите в Варшаве приняли решение о беспрецедентном усилении восточного фланга альянса. НАТО разместит в 2017 году в странах Балтии и Польше четыре многонациональных батальона.

Танк Леклерк
© Wikipedia/ Daniel Steger
В Эстонию прибывают танки Leclerc французского подразделения НАТО

В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо страну НАТО.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.

По словам Марии Захаровой, на встреч Совета Россия-НАТО, которая проходит 30 марта в Брюсселе, Москва поднимет вопрос о наращивании активности альянса у российских границ.

"В числе приоритетных для нас тем, которые российская сторона планирует поднять сегодня, — это предсказуемость военной деятельности, снижение рисков эскалации в результате случайных военных инцидентов, региональные вопросы. Также мы будем ставить вопрос о наращивании военного присутствия и учебно-тренировочной активности НАТО вдоль российских границ", — сказала представитель МИД.

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Теги:
русофобство, паранойя, угроза, МИД РФ, НАТО, Грибаускас, Захарова, Балтия, Россия
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