Путин пояснил, в чьих интересах разыгрывается "антироссийская карта"

КИШИНЕВ, 30 мар — Sputnik. Москва стремится наладить добрые партнёрские отношения с США, заявил в четверг президент России Владимир Путин, выступая на Международном форуме "Арктика — территория диалога", который проходит в Архангельске.

"Мы воспринимаем и относимся к США как к великой державе, с которой мы хотим наладить очень добрые партнерские отношения. Все остальное — ложь и выдумки в отношении России, и провокации. Все это используется для внутриполитической американской повестки дня", — сказал Путин на форуме.

Президент России заявил на форуме и об отсутствии у Москвы стремления к соперничеству с США в Арктике, в том числе в военной сфере. Он также отметил, что готов к встрече с главой США Дональдом Трампом. По словам Путина, такой диалог состоится сразу же после стабилизации ситуации вокруг выборов президента Соединенных Штатов Америки.