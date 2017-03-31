Экс-советник Трампа в обмен на показания по России требует иммунитет

КИШИНЕВ, 31 мар — Sputnik. Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн готов дать показания ФБР в обмен на иммунитет от уголовного преследования, адвокат Флинна заявил, что тот может "немало рассказать", сообщает Sputnik Эстония.

Флинн заявил ФБР, что в обмен на иммунитет готов говорить с агентами о "российском влиянии" на выборы в США, сообщила газета Wall Street Journal.

Позже адвокат Флинна Роберт Келнер подтвердил, что его подзащитный готов дать показания ФБР и Конгрессу в обмен на иммунитет от уголовного преследования.

Ранее желание заслушать показания Флинна выразил сенатский спецкомитет по разведке, который расследует якобы вмешательство РФ в выборы в США в 2016 году.

"Генерал Флинн, конечно, может немало рассказать, и он очень хочет рассказать это, если позволят обстоятельства… Ни один разумный человек, пользующийся услугами юриста, не согласился бы на допрос в подобной высоко политизированной атмосфере, в атмосфере охоты на ведьм, без гарантий в отношении несправедливого уголовного преследования", — говорится в заявлении юриста.

Советник президента США Дональда Трампа Майкл Флинн покинул свой пост на фоне обвинений в обсуждении вопроса снятия санкций с РФ с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Сам Флинн в интервью изданию Daily Caller перед отставкой заявил, что обсуждал не санкции, а высылку из США 35 российских дипломатов в декабре — об этом было объявлено одновременно с санкциями администрации Барака Обамы.

© Fotolia/ Serkat Photography В США разгорается шпионский скандал с прослушкой советника Трампа

Флинн, однако, признал, что предоставил Белому дому неполную информацию о контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. В тексте заявления советника президента США об отставке, распространенном Белым домом, говорится, что он извинился за это, но подобные звонки являются "стандартной практикой".

Он пояснил, что во время исполнения обязанностей будущего советника по национальной безопасности провел множество телефонных разговоров с иностранными коллегами, министрами и послами. По его словам, эти звонки должны были обеспечить гладкую передачу власти и начать строительство отношений между президентом, его советниками и иностранными лидерами". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что никаких разговоров об отмене санкций между РФ и США не было. По его словам, Кисляк действительно общался с Флинном, однако информация в СМИ о содержании этих контактов неверная.

Контакты Флинна с российской студенткой © AFP/ Joe Raedle/Pool "Российский след": Трамп сменил советника по нацбезопасности

Как информация о контактах Флинна с российским послом Сергеем Кисляком попала в прессу неизвестно. На недавних слушаниях по "российскому вмешательству в выборы" в комитете по разведке палаты представителей Конгресса директор Агентства национальной безопасности США (АНБ) Майкл Роджерс отказался сообщить Конгрессу подробности об утечке.

После того, как разгорелся скандал в связи с контактами с российским послом, Флинна, уже после отставки, обвинили еще и в том, что он не уведомил Пентагон, что беседовал с российской студенткой на Кембриджском семинаре по безопасности в Великобритании в 2014 году, когда занимал должность директора Разведывательного управления министерства обороны США. Об этом также сообщила газета Wall Street Journal.

"Нет записей, что Флинн сообщал представителям министерства обороны о своем контакте с (российской студенткой)", — пишет газета.

По словам источника издания, от Флинна, как от директора управления ведомства, ожидалось, что он сообщит о любых контактах с иностранцами, о которых не было известно, в особенности, если речь идет о такой "недружественной стране как Россия".

Представитель Флина Прайс Флойд подтвердил факт встречи, однако речь, по его словам, идет о случайности.

"Предположение, что контакт между генералом Флинном и россиянкой следует расценивать как-то иначе, чем совершенно случайно, является просто неправдой", — сказал Флойд.

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя ситуацию, назвал новой ступенью паранойи обвинение бывшего советника по национальной безопасности США Майкла Флинна в контакте с российской студенткой.

"В США ушедшего в отставку Флинна обвиняют в "контакте" (!) с гражданкой России: он с ней поговорил на каком-то приеме. Новая ступень паранойи", — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

В США ушедшего в отставку Флинна обвиняют в "контакте" (!) с гражданкой России: он с ней поговорил на каком-то приеме.Новая ступень паранойи — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 18 марта 2017 г.

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Гонорары Флинна в РФ

В середине марта американская газета Hill написала, что Флинн получал гонорары от телеканала RT, "Лаборатории Касперского" и авиакомпании "Волга-Днепр". По данным Hill, Флинн якобы получил 45 тысяч долларов за участие в торжественном мероприятии RT в декабре 2015 года, также его уполномоченная фирма получила 11 тысяч 250 долларов от авиакомпании "Волга-Днепр". Кроме того, по данным Hill, Флинн получил 11 тысяч 250 долларов от "Лаборатории Касперского", а фирма-посредник удержала 11 тысяч 250 долларов.

Позже "Лаборатория Касперского" сообщила, что ее дочерняя компания Kaspersky Government Security Solutions (сейчас — KGSS Inc.) "выплатила генералу Майклу Флинну гонорар за выступление на форуме Government Cybersecurity Forum, проведенном KGSS Inc. в Вашингтоне в 2015 году".

Американская "дочка" российской грузовой авиакомпании "Волга-Днепр" также подтвердила, что выступила спонсором конференции в Вашингтоне в 2015 году с участием экс-советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян призналась, что она сочувствует экс-советнику президента США по национальной безопасности Майклу Флинну, о гонорарах которого ранее написала газета Hill, поскольку он попал как "кур в ощип" в жернова американского мейнстрима.

"Мне очень жалко генерала Флинна, он, конечно, попал как кур в ощип в жернова всего американского мейнстрима… На самом деле Флинн не сделал ничего того, что не делает огромное количество генералов, экспертов, профессоров, бывших президентов, премьер-министров и прочее. Он принимает участие в конференциях, читает лекции и, безусловно, получает за это гонорар, как и все остальные люди. Причем его гонорары, мягко, говоря, далеко не самые высокие на этом рынке и для людей такого уровня", — подчеркнула Симоньян.

По ее словам, канал "изумляет и возмущает, что это утекло в СМИ".

"Это детали конфиденциальных переписок, конфиденциальных контрактов, которые должны быть защищены законом, теперь они в СМИ. Вы видите, что в этой войне все, любое оружие идет в ход. Если Дональд Трамп жаловался на своей пресс-конференции на то, что его собственные спецслужбы сливают его секретные переговоры с президентами и лидерами других стран, то что уж тут нам удивляться", — отметила главред RT.

Кисляка записали в шпионы

В начале марта американский телеканал CNN, у которого сложились не лучшие отношения с новой администрацией США, сообщил, что американская разведка рассматривает посла РФ в Вашингтоне Сергея Кисляка в качестве одного из российских шпионов.

Подобное утверждение телеканал сделал на фоне появившихся в СМИ сообщениях о разговорах, состоявшихся между Джеффом Сешнсом, который сейчас является министром юстиции США, с послом РФ Сергеем Кисляком. Газета Washington Post сообщила, что когда Сенат проводил слушания по его кандидатуре на должность министра юстиции, Сешнс не упомянул эти встречи. Теперь демократы вменяют ему это в вину и требуют его отставки. Сам Сешнс заявил, что тему выборов с российской стороной не обсуждал.

© AFP/ TIMOTHY A. CLARY Разведка США не может найти доказательств связей Трампа с Россией

CNN утверждал также, что "потенциальная близость Кисляка к российской разведке" является одной из причин, почему контакты Флинна с российским послом обеспокоили представителей американских разведывательных служб.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию вокруг контактов представителей администрации США с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком, заявил, что она похожа на "охоту на ведьм". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал происходящее в официальном Вашингтоне и американских СМИ "истерикой", которая вредит отношениям России и США.

Президент РФ Владимир Путин на Международном арктическом форуме в Архангельске прокомментировал сообщения о "шпионских встречах" Кисляка, назвав эту информацию "бредом". В пример Путин привел присутствавшего в зале американского посла, который свободно может участвовать в беседах с членами правительства, с представителями крупных компаний России.

"Мы этому не препятствуем, а, наоборот, способствуем, помогаем, — сказал Путин. — А контакты нашего посла в Соединенных Штатах ограничиваются. Любая его встреча воспринимается в штыки как какая-то шпионская акция. Ну разве это не бред? А для чего нам посол? Для того, чтобы общаться с людьми, поддерживать контакты с политической элитой, с бизнесменами, с членам конгресса и сената, с членами правительства, администрации. Это общемировая дипломатическая практика", — подчеркнул глава РФ.

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