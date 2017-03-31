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Глава МИД Украины Павел Климкин

Глава МИД Украины: Киев не уступит Самойловой

© Sputnik/ Михаил Палинчак
Политика
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Тема:
Евровидение 2017: новости, комментарии, прогнозы (21)
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Глава МИД Украины заявил, что Киев не уступит Юлии Самойловой и не разрешить ей пребывать в стране

КИШИНЕВ, 31 мар – Sputnik. Украина не будет пересматривать решение своей Службе безопасности о запрете российской конкурсантке на Евровидении Юлии Самойловой пребывать в своих пределах, заявил журналистам глава украинского МИД Павел Климкин.

По его словам, Киев не отступится от своего решения, несмотря на готовность некоторых стран отказаться от участия в "Евровидении",

"Никакие уступки, формальные или неформальные, не обсуждаются. Мы говорим о выполнении закона. Если закон нарушен, то мы не можем говорить о каких-либо шагах", — сказал Климкин.

Ранее ряд европейских вещателей, представляющих участников конкурса "Евровидение", выразили недовольство запретом на въезд в Украину участнице из России и рассматривают возможность отказа от участия в мероприятии.

Юлия Самойлова
© Photo: Facebook / Юлия Самойлова
Участие Самойловой в "Евровидении": возможный компромисс Киева

В этом году Россию на Евровидении должна представлять Самойлова с песней о любви Flame Is Burning.

Напомним, что после запрета СБУ вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что в Киеве готовы принять на конкурсе Евровидение представителя от России, если Самойлову заменит другой конкурсант, не имеющий проблем с украинским законодательством.

Организаторы "Евровидения" настаивают на выступлении Юлии Самойловой >>>

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Тема:
Евровидение 2017: новости, комментарии, прогнозы (21)

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Теги:
Евровидение-2017, Павел Климкин, Юлия Самойлова, Россия, Украина
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