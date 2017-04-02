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Выборы в Армении

В Армении выбирают новый состав парламента

© Sputnik/ Asatur Yesayants
Политика
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Впервые после недавнего перехода к парламентской системе в Армении проходят выборы в Национальное собрание

КИШИНЕВ, 2 апр — Sputnik. В Армении в воскресенье проходят выборы в парламент, в стране открыты 2009 избирательных участков.

Ваган Егиазарян
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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Нынешним выборам в Национальное собрание предшествовало принятие поправок в Конституцию Армении, предусматривающих переход к парламентской форме правления.

Также отмечается, что впервые в истории страны голосование состоится только по пропорциональной системе.

Общее число избирателей составляет более 2,5 миллиона человек.

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Для прохождения в парламент политформирования должны преодолеть пятипроцентный барьер, а избирательным блокам нужно набрать минимум по 7% голосов. Порога явки на выборах нет.

В выборах примут участие пять партий — правящая Республиканская партия Армении, "Свободные демократы", "Армянское возрождение", Армянская революционная федерация Дашнакцутюн и Коммунистическая партия, а также четыре блока — "Елк" (Исход), "Царукян", "Оганян-Раффи-Осканян", Армянский национальный конгресс — Народная партия Армении (Конгресс-АНК).

Рафик Григорян
© Sputnik/ Александр Заболотный
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Из всех представленных на выборах политических сил только "Свободные демократы" и "Елк" выступают за углубление отношений с Западом. В частности, представители "Елк" выступали против присоединения Армении к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). "Свободные демократы" же призывают к выходу из ЕАЭС и развитию отношений с ЕС. Остальные партии и блоки поддерживают развитие союзнических отношений с Россией.

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Теги:
выборы, парламент, Армения
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