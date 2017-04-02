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Brexit

Brexit наносит удар по бюджету Евросоюза

© Photo: Pixabay
Политика
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После выхода Великобритании из состава ЕС, финансовая нагрузка возрастет для всех стран-участниц, однако основной удар обрушится на страны Балтии, у которых доля брюссельских дотаций составляет до 20% ВВП

Великобритания была вторым по значению донором в бюджет ЕС после Германии, ее экономика составляет 16% ВВП Евросоюза, а нетто-взнос — 10 миллиардов евро. Выход Великобритании станет ударом по бюджету Евросоюза: упомянутые 10 миллиардов евро соответствуют всей расходной статье на науку и образование либо безопасность, отмечает обозреватель Дмитрий Добров для ИноСМИ.

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Как закрыть образовавшуюся "дыру" в бюджете? На какие деньги финансировать возрастающую денежную нагрузку — как в области миграционной политики, так и безопасности?

В результате Brexit вырастут взносы практически для всех членов Евросоюза, даже самых бедных, поскольку возникшую дыру необходимо будет закрыть. На фоне усилившихся антиевропейских настроений в ЕС увеличение финансовой нагрузки на отдельные страны станет крайне непопулярной мерой.

Придется платить больше

Существующая сложная система скидок и перерасчетов приведет к тому, что страны-доноры будут вынуждены платить даже выше своей доли в ВВП Евросоюза.

Журналист держит копию документа о запуске Brexit, фото с места событий
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Согласно официальным подсчетам Европейского института Жака Делора в Париже, годовой взнос Германии в брюссельскую казну увеличится на 3,5 миллиарда евро, Франции — на 1,5 миллиарда евро, Нидерландов — на 761 миллионов евро, Швеции — на 536 миллионов евро, а маленькой Австрии — на 400 миллионов евро.

Согласно другим источникам, нагрузка на страны-доноры будет значительно больше. Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле оценивает дополнительные годовые расходы своей страны в 4,5 миллиарда евро, поскольку после выхода Великобритании доля Германии в европейском ВВП увеличится с 21 до 25%.

Германия не готова расставаться с деньгами

Заместитель немецкого министра финансов Йенс Шпан заявил, что Германия категорически против автоматического увеличения своих взносов в бюджет ЕС после выхода Великобритании.

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По словам Шпана, в новых условиях необходимо сокращать бюджет ЕС. Кроме того, следует жестче контролировать расходы из структурных фондов ЕС и привязывать их к проводимым реформам.

Это означает, что если страны Восточной Европы будут уклоняться от директив Брюсселя, помощь им необходимо обрезать. Выражая консолидированную позицию стран-доноров, Йенс Шпан подтвердил, что только "прилежные ученики" продолжат получать помощь из структурных фондов ЕС.

Бесперспективные отрасли лишат финансирования

Действительно, реформа бюджетной политики Евросоюза давно назрела, структура расходов перекошена. 38% бюджета ЕС уходит на сельскохозяйственные дотации в рамках "Общей аграрной политики", значительные суммы идут на поддержку слабых регионов и стран Восточной Европы.

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Эти программы отличаются непрозрачностью и коррумпированностью. Многие экономисты считают эти расходы непроизводительными и призывают делать упор на финансирование науки и новых технологий, стимулирование экономического роста.

По мнению президента мюнхенского экономического института IFO Клемента Фюста, расходы на аграрную и региональную политику ЕС вообще не дают результата, это бессмысленная трата денег.

В этой связи правительства стран-доноров настоятельно требуют от Брюсселя мер экономии и реформ, чтобы избежать ненужных трат.

Финансовые последствия Brexit для ЕС и Литвы

Обозреватели Guardian считают, что после Brexit в Евросоюзе разразятся настоящие "бюджетные войны". Сжатие европейского бюджета углубит пропасть между богатыми и бедными членами ЕС.

По мнению газеты, Brexit усилит противоречия между нетто-донорами и нетто-получателями. До сих пор главными донорами в бюджет ЕС были Германия, Великобритания, Франция и Нидерланды. Их годовой взнос составлял соответственно 14,3, 11,5, 5,5 и 3,7 миллиарда евро. Основными получателями помощи были Польша, Чехия, Румыния и Греция (9,5, 5,7, 5,2, и 4,9 миллиардов евро).

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"Чемпионами" среди нетто-получателей в расчете на душу населения являются страны Балтии и Греция. Только для стран Балтии доля брюссельских дотаций составляет до 20% ВВП. Именно на них и обрушится основной финансовый удар в результате выхода Великобритании из ЕС.

Балтийские страны настоятельно требуют от ЕС продолжения финансовой помощи и предлагают Брюсселю в крайнем случае урезать программы развития для Африки и Азии.

Одна только Литва по уши увязла в неразрешимых энергетических и инфраструктурных проблемах. Вильнюс пытается законсервировать остатки Игналинской АЭС, закрытой по приказанию Брюсселя, и обеспечить энергетическую независимость от России путем закупок сжиженного газа за рубежом. А это — громадные расходы. Кто теперь их покроет?

Расходы лягут на плечи граждан

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Между тем решение урезать на четверть финансирование стран Восточной Европы было принято в Брюсселе еще до Brexit: после 2020 года ЕС намерен полностью отказать от выделения им помощи из своих структурных фондов. Это связано с тем, что колоссальные средства на выравнивание в уровнях развития не принесли ощутимых результатов.

При этом аналитики отмечают, что сокращать расходы в целом Брюссель не намерен, средства будут изыскиваться другим путем. Две трети бюджета (всего 158 миллиарда евро, или около 1% ВВП Евросоюза) составляют прямые взносы государств-членов ЕС, но остальная сумма обеспечивается за счет таможенных и налоговых поступлений в рамках общего рынка.

В целях наполнения бюджета Еврокомиссия хочет увеличить именно налоговую составляющую, в том числе ввести налоги на финансовые трансакции, на выбросы СО2 и дизельные моторы, на прибыль транснациональных корпораций. В конечном счете эти налоги лягут на плечи граждан, но формально Брюссель не будет столь зависим от государств-членов ЕС.

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Теги:
Brexit, Великобритания
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