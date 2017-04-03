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Выборы в Армении

В Армении выбирали парламент: кто попал в Национальное Собрание страны

© Sputnik/ Aram Nersesyan
Политика
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По данным ЦИК с 75% участков, четыре политические силы проходят в парламент Армении, правящая Республиканская партия лидирует с 49,32% (529,2 тысячи) голосов

КИШИНЕВ, 3 апр – Sputnik. В Армении прошли выборы в Национальное Собрание, куда, согласно новому кодексу, должен попасть минимум 101 депутат. Это первые выборы после принятия поправок в конституцию, предусматривающих переход к парламентской форме правления. Впервые в истории этой страны голосование состоялось только по пропорциональной системе, отмечает Sputnik Армения.  

Выборы в Армении
© Sputnik/ Asatur Yesayants
В Армении выбирают новый состав парламента

Согласно данным, необходимый барьер для прохождения в парламент преодолели четыре политические силы — Республиканская партия Армении, блок "Царукян", возглавляемый крупным предпринимателем Гагиком Царукяном, партия "Дашнакцутюн" и блок "Елк".

Лидирует правящая Республиканская партия Армении — за них отдали свои голоса 49,17% избирателей.

За ней следует блок "Царукян" — 27,72%, партия "Дашнакцутюн"- 6,73% и блок "Елк" — 7,48%. Остальные блоки и партии не преодолели необходимых для прохождения в парламент порог — для попадания в парламент партиям необходимо набрать минимум 5% голосов, блокам — 7%.

Из всех представленных на выборах политических сил только "Свободные демократы" и "Елк" выступают за углубление отношений с Западом. В частности, представители "Елк" выступали против присоединения Армении к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). "Свободные демократы" же призывают к выходу из ЕАЭС и развитию отношений с ЕС. Остальные партии и блоки поддерживают развитие союзнических отношений с Россией.

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Теги:
выборы, Армения, Ереван, Политика
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