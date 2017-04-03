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Трамп о своих сообщениях в Twitter: я ни о чем не жалею

© Sputnik/ Александр Кряжев
Политика
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Президент США Дональд Трамп прокомментировал свою активность в социальных сетях

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. Президент США Дональд Трамп, комментируя свою активность в социальных сетях, заявил, что не жалеет о сообщениях, написанных им в микроблоге в Twitter.

"Я ни о чем не жалею, потому что вы ничего не можете с этим сделать. Если вы выпускаете сотни твиттов, и время от времени у вас выходит дрянь, это не так уж и плохо", — сказал Трамп, которого цитируют американские СМИ.

Ранее в одном из интервью Трамп рассказал, что социальные сети позволяют ему значительно быстрее выражать себя, чем официальные релизы. Кроме того, по его словам, американские репортеры нечестно освещают работу новой администрации, поэтому он хочет сам доносить свои сообщения до граждан страны, сообщает РИА Новости. 

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Теги:
соцсети, Twitter, Donald Trump, Дональд Трамп, США, Политика
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