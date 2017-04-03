Путин поздравил Вучича с избранием на пост президента Сербии

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. Премьер-министр Сербии Александр Вучич, согласно данным Республиканской избирательной комиссии (РИК), одержал победу на выборах президента этой страны. После обработки 91,39% бюллетеней стало известно о том, что 55,13% избирателей отдали свои голоса в пользу Вучича.

"Столь убедительная победа на выборах свидетельствует о широкой поддержке усилий, направленных на решение актуальных экономических и социальных задач, стоящих перед Сербией, на проведение конструктивного, сбалансированного внешнеполитического курса", — говорится в поздравлении Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Путин также подчеркнул, что деятельность Вучича во главе Сербии "будет способствовать дальнейшему развитию российско-сербского стратегического партнерства на благо братских народов двух стран".

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. ( 0:36 / 3.92Mb / просмотров видео: 404) Ruptly. © Ruptly. Вучич празднует победу в президентских выборах в Сербии

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