Путин поздравил Вучича с избранием на пост президента Сербии

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. Премьер-министр Сербии Александр Вучич, согласно данным Республиканской избирательной комиссии (РИК), одержал победу на выборах президента этой страны. После обработки 91,39% бюллетеней стало известно о том, что 55,13% избирателей отдали свои голоса в пользу Вучича.
"Столь убедительная победа на выборах свидетельствует о широкой поддержке усилий, направленных на решение актуальных экономических и социальных задач, стоящих перед Сербией, на проведение конструктивного, сбалансированного внешнеполитического курса", — говорится в поздравлении Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.
Путин также подчеркнул, что деятельность Вучича во главе Сербии "будет способствовать дальнейшему развитию российско-сербского стратегического партнерства на благо братских народов двух стран".
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