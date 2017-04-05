Интернет "гудит": Меланья Трамп, вернись в Белый дом

КИШИНЕВ, 5 апр — Sputnik. Более 500 тысяч человек подписали петицию, призывающую Меланью Трамп переехать в Вашингтон.

© AP Photo / J. Scott Applewhite Роскошная Меланья Трамп - цитаты, которые поразят вас в самое сердце

Дело в том, что расходы на обеспечение ее пребывания в нью-йоркском небоскребе Trump Tower дорого обходятся налогоплательщикам.

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Петиция была опубликована в интернете и называется — "Заставить Меланью Трамп остаться в Белом доме или оплачивать расходы самостоятельно".

К настоящему моменту ее подписали порядка 515 тысяч человек.

"Американский налогоплательщик платит неоправданно огромные деньги для защиты первой леди в Trump Tower, расположенном в Нью-Йорке. Что касается сокращения национального долга, эти расходы не приносят положительных результатов для государства и должны быть отрезаны от финансирования", — говорится в тексте петиции.

Ранее сообщалось, что супруга президента США решила остаться в Нью-Йорке после отъезда Трампа в Белый дом. Это связано с тем, что их 10-летний сын Бэррон до конца учебного года должен доучиться в Нью-Йорке. По данным СМИ, обеспечение безопасности семьи Трампа в Нью-Йорке ежедневно обходится полицейскому управлению города в сумму от 127 до 146 тысяч долларов.

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