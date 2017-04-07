10:30 07 Апреля 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 5°C
Прямой эфир
Поиск
Совместные белорусско-русские учения, архивное фото

Лукашенко об учениях "Запад-2017": мы не будем воевать против всего мира

© Sputnik/ Виктор Толочко
Политика
Получить короткую ссылку
810

Президент Буларуси Александр Лукашенко напомнил,что группировка российских и белорусских войск была создана в противовес НАТО

КИШИНЕВ, 7 апр — Sputnik. Лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил, что региональная группировка войск РБ и РФ ни на кого не собирается нападать, сообщает Sputnik Беларусь.

"Сегодня мне пришло письмо от группы конгрессменов Соединенных Штатов, в том числе там известный персонаж (Джон — Sputnik) Маккейн, который демократию в Беларуси ищет, что мы тут кого-то задержали и так далее, и тому подобное", — заявил вчера Лукашенко.

Александр Лукашенко во время празднования Дня республики
© REUTERS/ Vasily Fedosenko
Эксперт: Молдове нужен свой Лукашенко

По его словам, в письме затронута тема предстоящих учений "Запад-2017", которые пройдут на территории Беларуси.

"Эти господа затрагивают и вопрос учений: для них это какая-то опасность. А для нас не опасность, что сегодня НАТО активизировалось у наших границ?", — задал вопрос белорусский лидер.

"Россияне любят говорить, что это у границ России. Если это Калининград, то да. Но надо понимать, что это, прежде всего, у белорусских границ. И надо, чтобы европейцы, натовцы и США понимали, что в противовес когда-то мы создали совместную группировку на территории Беларуси и на западе России. Эта группировка живая, она готова действовать по обороне наших интересов. Мы при этом ни на кого не собираемся нападать, нам это не надо", — сказал Лукашенко.

При этом он подчеркнул: "Да и не способны мы сегодня воевать против всего мира. И Путин, и я это прекрасно понимаем. Но своего не отдадим. Поэтому они должны нас понимать".

Белорусско-российские учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября на семи полигонах Беларуси. На учения от России прибудут около трех тысяч военнослужащих и порядка 280 единиц техники. Также планируется пригласить международных наблюдателей, в том числе от НАТО.

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
Скачать приложение для iPhone >>
Скачать приложение для Android >>

По теме

Путин и Лукашенко договорились
Лукашенко назвал Путина "родным братом"
Какое будущее ждет Путина и Лукашенко
Лукашенко и Путин: Россия и Беларусь в состоянии двигаться дальше
Теги:
учения, границы, учения "Запад-2017", НАТО, Путин, Маккейн, Лукашенко, Беларусь, Россия
Правила пользованияКомментарии





Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости


Колумнисты

пресс-центр

Мультимедиа

Протест учителей
Учителя провели протест в Кишиневе
Жителей Молдовы тотально проверят на грамотность
Жителей Молдовы "тотально" проверят на грамотность
Еврейский погром в Кишиневе 114 лет
История еврейского погрома в Кишиневе

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.