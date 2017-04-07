МИД РФ: удар США по авиабазе в Сирии имеет внутриполитическую подоплеку

КИШИНЕВ, 7 апр – Sputnik. По заявлению официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой, МИД РФ усматривает в ракетном ударе США по авиабазе в Сирии очевидную внутриполитическую подоплеку, сообщает РИА Новости.

"Во-первых, мы полагаем, что эти действия неверны, они ничем не обоснованы. Во-вторых, они, на наш взгляд, имеют абсолютно очевидную внутриполитическую подоплеку. Мы уже неоднократно говорили, подчеркивали на всех уровнях, что, к сожалению, с каждым годом на ситуацию в мире все больше оказывает влияние внутриполитическая конъюнктура и внутриполитические расклады в Вашингтоне", — сказала она.

По ее словам, "после ожесточенной предвыборной избирательной кампании в США внешнеполитическая стратегия Вашингтона так и не была сформирована".

"Ни для кого не секрет, что новому президенту Соединенных Штатов непросто даются первые месяцы пребывания у власти именно потому, что различные политические институты в Соединенных Штатах максимально противодействуют работе новой администрации", — отметила Захарова.

© AFP/ MANDEL NGAN Трамп намерен обратиться к американцам из-за ракетных ударов по Сирии

Она подчеркнула, что "такое самоутверждение за счет абсолютно алогичных, непродуманных и бессмысленных с точки зрения борьбы с международным терроризмом мер опасно".

"Опасно потому, что идет вразрез коллективной борьбы с международным терроризмом, с этой глобальной угрозой современности. Рано или поздно — это будет обязательно — осознание пагубности подобных шагов и подобной стратегии, конечно, придет. И безальтернативность коллективных, совместных усилий всех членов международного сообщества на международно-правовой базе противодействия международному терроризму, коллективные усилия по недопущению его распространения — рано или поздно это осознание также придет", — сказала представитель МИД РФ.

"Хотелось бы, чтобы это произошло раньше, а не позже", — добавила она.

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