Озеров: ударяя по Сирии, Трамп старается для электората

КИШИНЕВ, 7 апр — Sputnik. Ударами США по сирийскому аэропорту новый американский президент рассчитывает набрать политические очки внутри своей страны и показать, что он самостоятельный руководитель — такое мнение в интервью "Парламентской газете" высказал глава Комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Виктор Озеров.

В ночь на 7 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести удар по авиабазе в Сирии, с которой, по его мнению, была совершена предполагаемая химическая атака в провинции Идлиб. Всего было выпущено 59 ракет. Целью ракетного удара США был аэродром Шайрат в Сирии.

"Положение Трампа внутри США не очень устойчивое — это всем известно. И агрессией в Сирии первое лицо хочет показать, что он — "крутой" президент, принимающий самостоятельные решения", — сказал Озеров.

По его словам, с другой стороны, нельзя игнорировать тот факт, что общественное мнение вокруг операции США в Мосуле, которая привела к большим человеческим жертвам, негативное.

© Sputnik/ Ilya Pitalev Заявление МИД России в связи с акцией США в Сирии 7 апреля 2017 года

"И чтобы отвлечь мировое сообщество, американцы "зажгли" ситуацию вокруг химического оружия в Сирии. Хотя то, что его нет у законных властей Сирии, подтверждено не только Асадом, но и международной организацией по запрещению химоружия. А в уничтожении химоружия представители США сами же и участвовали. А сама организация получила за это Нобелевскую премию мира", — отметил Озеров.

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>