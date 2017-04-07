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Дональд Трамп

Озеров: ударяя по Сирии, Трамп старается для электората

© REUTERS/ JONATHAN ERNST
Политика
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Сенатор Виктор Озеров считает, что ударами по Сирии президент США Дональд Трамп хочет набрать политические очки

КИШИНЕВ, 7 апр — Sputnik. Ударами США по сирийскому аэропорту новый американский президент рассчитывает набрать политические очки внутри своей страны и показать, что он самостоятельный руководитель — такое мнение в интервью "Парламентской газете" высказал глава Комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Виктор Озеров.

В ночь на 7 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести удар по авиабазе в Сирии, с которой, по его мнению, была совершена предполагаемая химическая атака в провинции Идлиб. Всего было выпущено 59 ракет. Целью ракетного удара США был аэродром Шайрат в Сирии.

"Положение Трампа внутри США не очень устойчивое — это всем известно. И агрессией в Сирии первое лицо хочет показать, что он — "крутой" президент, принимающий самостоятельные решения", — сказал Озеров.

По его словам, с другой стороны, нельзя игнорировать тот факт, что общественное мнение вокруг операции США в Мосуле, которая привела к большим человеческим жертвам, негативное.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
© Sputnik/ Ilya Pitalev
Заявление МИД России в связи с акцией США в Сирии 7 апреля 2017 года

"И чтобы отвлечь мировое сообщество, американцы "зажгли" ситуацию вокруг химического оружия в Сирии. Хотя то, что его нет у законных властей Сирии, подтверждено не только Асадом, но и международной организацией по запрещению химоружия. А в уничтожении химоружия представители США сами же и участвовали. А сама организация получила за это Нобелевскую премию мира", — отметил Озеров.

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Теги:
удары, очки, политика, Виктор Озеров, Дональд Трамп, Сирия, США
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