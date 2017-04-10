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Авианосец, архивное фото

Неожиданный поворот: зачем США направили авианосец к берегам Кореи

© Flickr/ Michael SanAngelo
Политика
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США неожиданно развернули к берегам Южной Кореи ударную группу во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон"

КИШИНЕВ, 10 апр — Sputnik. Ударная группа американских кораблей была направлена к Корейскому полуострову из Сингапура, изменив изначальный план захода в Австралию. В группу входят: авианосец "Карл Винсон" (Carl Vinson), два эсминца и один крейсер с управляемыми ракетами на борту, способными перехватывать баллистические ракеты, отмечает РИА Новости. 

Архивное фото ракеты
© REUTERS/ Joe Skipper
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Сама по себе переброска кораблей весьма необычна, поскольку этот авианосец США уже побывал в Южной Корее менее месяца назад.

Как отмечают в министерстве обороны Южной Кореи, данное решение отражает "серьезное отношение (США) к ситуации на Корейском полуострове".

Представитель министерства полагает, что действия США направлены на укрепление защиты на случай ядерного испытания или пуска баллистических ракет КНДР. 

Отвечая на вопрос о возможности войны на Корейском полуострове в апреле этого года, представитель министерства обороны Мун Сан Гюн подчеркнул, что войска Южной Кореи готовы отразить "провокации Севера", если таковые последуют по случаю 105-й годовщины со дня рождения бывшего северокорейского лидера Ким Ир Сена, отмечаемого 15 апреля.

Люди смотрят по телевизору новостной выпуск об испытании ядерного оружия в КНДР
© AFP/ Jung Yeon-Je
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Также в Сеуле не исключают возможности ядерного или ракетного испытания по случаю 85-й годовщины Корейской народной армии, которая отмечается 25 апреля.

С 2006 года Пхеньян провел пять ядерных испытаний и серию ракетных пусков, в том числе с подводных лодок. При этом северокорейское руководство отвергает требования международного сообщества и СБ ООН прекратить ядерные и ракетные испытания, ссылаясь на угрозу со стороны США, которые сохраняют в Южной Корее свыше 28 тысяч военнослужащих, периодически перебрасывают туда на учения стратегические вооружения и отказываются от заключения мирного договора с КНДР.

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Теги:
ракеты, авианосец, корабли, Карл Винсон, Carl Vinson, КНДР, США, Ракетные системы, Ядерные вооружения, Политика, Вооруженные силы
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