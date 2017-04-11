Станет ли мир безопаснее после избрания Трампа

КИШИНЕВ, 11 апр — Sputnik. После избрания Дональда Трампа президентом США аналитики спорят о том, как изменится политическая конфигурация и в целом мировая политика.

© Sputnik/ Алексей Никольский Путин: Трамп быстро осознает новый уровень ответственности

Кто-то считает, что мир станет безопаснее, другие — уверены в обратном. А что думают обычные жители европейских стран и США?

Ответ на этот вопрос искали социологи исследовательского проекта Sputnik.Мнения.

Во всех странах, кроме Италии и США, большинство жителей считают, что мир станет менее безопасным после избрания Трампа. В Италии так считают 49%, в США – 45%. Во всех странах число тех, кто считает, что мир станет менее безопасным, превышает число тех, кто уверен в обратном. Почти треть итальянцев (32%), 28% турок и четверть британцев (25%) считают, что уровень безопасности в мире не изменится после прихода Трампа.

© Sputnik/ Опрос Sputnik.Мнения

Опрос был проведен одной из крупнейших международных исследовательских компаний, занимающейся опросами общественного мнения, TNS Global в период 16-22 февраля 2017.

В опросе приняли участие 7 148 респондентов из Франции (1 004 чел., 16-64 лет), Германии (1 014 чел., 16-64 лет), Италии (1 050 чел., 16-54 лет), Великобритании (1 037 чел., 16-64 лет), США (1 027 чел., 18-64 лет), Бразилии (1 010 чел. 16-54 лет) и Турции (1 006 чел. 16-54 лет).

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Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет +/- 3,1% при доверительной вероятности 95%.

Справка о проекте Sputnik.Мнения

Международный проект по изучению общественного мнения стартовал в январе 2015 года. Партнерами проекта выступают известные исследовательские компании Populus, Ifop и forsa. В рамках проекта Sputnik.Мнения регулярно проводятся опросы общественного мнения в странах Европы и США по наиболее актуальным социальным и политическим вопросам.

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