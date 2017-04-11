Эйро: страны G7 отказались от расширения санкций против России и Сирии

КИШИНЕВ, 11 апр — Sputnik. Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро заявил, что главы внешнеполитических ведомств государств, входящих в состав "большой семерки" не приняли решение о введении санкций против России и Сирии в ходе встречи в итальянском городе Лукке, сообщают западные СМИ.

© Sputnik/ Максим Блинов МИД РФ: удар США по авиабазе в Сирии имеет внутриполитическую подоплеку

Вопрос о расширении санкций в отношении России в связи с действиями в Сирии на встрече глав МИД "семерки" не обсуждался, хотя глава МИД Великобритании Борис Джонсон пытался поднять эту тему.

Напомним, ранее зарубежные СМИ уже сообщали, что в Евросоюзе скептически отнеслись к идее США и Великобритании о введении новых антироссийских санкций за ее поддержку сирийского режима, который, по их мнению, применил химическое оружие в провинции Идлиб.

Идею о дополнительных санкциях против России на встрече глав МИД стран G7 заблокировала Германия вместе с рядом других стран ЕС. Эти страны настаивают на том, что сначала нужно провести полномасштабное расследование данных о применении химоружия в сирийской провинции Идлиб, в результате которого погибли мирные жители.

В "большую семерку" (G7) входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

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