Трамп заявил, что хочет поладить с Путиным и Россией

КИШИНЕВ, 13 апр – Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что было бы прекрасно, если бы США поладили с Россией и президентом Владимиром Путиным.

"Было бы прекрасно, если бы мы поладили с Путиным и с Россией. Это может произойти, а может и нет", — сказал Трамп, которого цитирует РИА Новости, на пресс-конференции по итогам переговоров с главой НАТО.

По словам американского политика, он хотел бы иметь хорошие отношения со всеми.

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По оценке Трампа, отношения между двумя странами находятся на самом низком уровне за всю историю современной дипломатии, но он выразил надежду, что это изменится.

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