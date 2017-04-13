Представитель Великобритании Райкрофт в своем выступлении заявил, что Россия "злоупотребляет правом вето, поддерживает режим (власти Сирии. — Прим. ред.) и применение химоружия", а также что Москва "потеряла доверие", сообщает РИА Новости.

"Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано… Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?" — обратился Сафронков к Райкрофту.

По его словам, Райкрофт предъявляет оскорбительные требования к гарантам перемирия в Сирии, в то время как Лондон лишь принимает у себя незаконные группировки. Сафронков заявил, что Лондон "обслуживает интересы вооруженных группировок, многие из которых вырезают христиан и другие меньшинства на Ближнем Востоке".

"Совсем запутались уже в ваших антирежимных идеях", — добавил Сафронков. По его мнению, смена режима в Сирии для Великобритании важнее, чем позиция большинства членов ООН.

"Ты сегодня говорил, господин Райкрофт, не по повестке заседания, оскорблял Сирию, Иран, Турцию, другие государства. Господин председатель, просьба следить за порядком развития заседания, если некоторые безответственно, оскорбительно, сбиваясь на сленг, относятся к своему месту в Совете Безопасности ООН. Не смей оскорблять Россию больше!" — сказал Сафронков.

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