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Генсек НАТО Йенс Столтенберг, архивное фото

"Непрямая и неявная": генсек НАТО оценил угрозу со стороны России

© Sputnik/ Стрингер
Политика
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Столтенберг заявил, что прямая угроза НАТО со стороны Москвы отсутствует, при этом генсек признал - альянс ищет способы улучшить взаимодействие с РФ

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отрицает холодную войну с Россией — альянс вынужден искать подход к Москве. Столтенберг заявил, что Россия стала более агрессивной, однако прямой угрозы для североатлантического блока нет.

"Мы не видим прямой угрозы членам нашего альянса со стороны России. Но мы видим более агрессивную Россию", — цитирует РИА Новости слова Столтенберга.

По его убеждению, Россия является крупнейшим соседом НАТО, поэтому альянс должен "искать способы для создания отношений с ней".

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Отвечая на вопрос о том, можно ли нынешние отношения между Россией и Западом назвать холодной войной, Столтенберг заявил, что "это не холодная война", признав в то же время, что напряженность в отношениях между альянсом и Москвой возросла. Именно поэтому, по мнению Столтенберга, НАТО необходима "более сильная и заслуживающая доверия стратегия сдерживания".

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Именно необходимостью иметь пропорциональные возможности сдерживания потенциального противника в НАТО объясняют свои действия по наращиванию военного присутствия в Европе. Как отметила в недавнем интервью загенсека НАТО Роуз Геттемюллер, ответ альянса носит оборонительный и пропорциональный характер.

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© REUTERS/ INTS KALNINS
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В Москве неоднократно подчеркивали, что в НАТО прекрасно осведомлены об отсутствии у России планов нападать на какую-либо страну альянса и пользуются поводом для наращивания количества боевой техники и военнослужащих близ российских границ.

Решение о беспрецедентном увеличении сил альянса в Восточной Европе было принято на прошлогоднем саммите НАТО в Варшаве. Североатлантический блок начал дислокацию четырех многонациональных батальонов на территорию Латвии, Эстонии, Литвы и Польши. Всего на основе ротации в этих странах разместятся более 4 тысяч военнослужащих стран альянса.

Москва предупредила, что самое крупное наращивание сил НАТО в Европе со времен окончания холодной войны близ российских границ чревато новым витком гонки вооружений.

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Теги:
генсек, взаимодействие, угроза, Генсек НАТО Йенс Столтенберг, Йенс Столтенберг, НАТО, Москва, Россия, Политика
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