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Тереза Мэй

Британские газеты о выборах: это "эпический провал" Терезы Мэй

Фото: huffingtonpost.co.uk
Политика
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Британские СМИ назвали итоги парламентских выборов "эпическим провалом" премьер-министра Терезы Мэй, выборы показали, что единства, которого добивались консерваторы в преддверии переговоров по выходу из Евросоюза, в стране нет

КИШИНЕВ, 9 июн – Sputnik. Консерваторы, по предварительным результатам голосования, стали первыми из партий по числу голосов, но фактически потерпели крах на выборах, не добрав до необходимого большинства мест в парламенте.

"Эпический провал Терезы Мэй: как выборы-2017 погрузили Великобританию и Brexit в неуверенность", — гласит заголовок газеты Independent.

"Она провела выборы, обещая сильное и стабильное лидерство, она оставила страну в неуверенности от того, кто будет руководить Британией за 11 дней до старта переговоров по Brexit", — говорится в статье издания Independent.

Газета Evening Standart пишет, что "результат был предсказуемым и очень плохо отражается на тори".

Редактор газеты Франк Ланц пишет, что результаты стали "самым крупным политическим провалом", который он "видел за 30 лет работы на выборах".

Выборы в Великобритании
© REUTERS/
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"Ночным кошмаром" Терезы Мэй назвала результаты выборов газета The Times.

"Выборы вернули подвешенный парламент после того, как тори не смогли выиграть в вотчинах лейбористов и потеряли почву под ногами на юге, а избиратели отказали ей в личном мандате в переговорах по Brexit", — пишет издание.

Либо коалиция, либо правительство меньшинства, либо новые выборы

Выборы проводились по инициативе самой Мэй для того, чтобы объединить политический Лондон в преддверии переговоров по Brexit, но теперь страна еще более расколота, чем до голосования — ни одна партия, по предварительным результатам, не смогла набрать большинства голосов, сообщает РИА Новости.

Это значит, что необходимо либо формировать коалицию, либо правительство меньшинства, либо проводить новые выборы.

Коалиционное правительство за последние 100 лет в Британии было сформировано два раза. Последний раз это произошло в 2010 году, когда консерваторы, так же, как и сейчас, стали самой крупной парламентской фракцией, но до большинства голосов не добрали и необходимой половины мест (326) не заняли.

Британский флаг на фоне Биг-Бена в Лондоне
© AFP/ Fabrice Coffrini
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Тогда была сформирована "формальная" коалиция из консерваторов и либеральных демократов. Перед этим в последний раз консерваторы блокировались с другой партией в 1901 году.

Правительство же меньшинства традиционно считается нестабильным. Именно его в настоящее время собирается формировать Мэй. Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии, которая по предварительным итогам получит 10 мест в новом парламенте, как ожидается, может согласиться поддерживать правительство консерваторов без заключения формального коалиционного соглашения.

В настоящее время подсчитаны результаты в 649 из 650 округов. Консерваторы пока получили 318 мандатов, лейбористы — 261, либерал — демократы — 12, Шотландская национальная партия — 35, остальные партии — 23. Ни одна из партий не набирает 326 голосов, необходимых для самостоятельного формирования кабинета министров.

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Теги:
итоги, выборы, парламент, Тереза Мэй, Лондон, Великобритания, Политика
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