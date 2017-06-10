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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

Советники премьера Британии подали в отставку

© REUTERS/ ANDREW YATES
Политика
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Правящая консервативная партия Великобритании не смогла получить абсолютное большинство в парламенте

КИШИНЕВ, 10 июн — Sputnik. Ник Тимоти и Фиона Хилл — соруководители аппарата премьер-министра Великобритании Терезы Мэй  ушли в отставку из-за итогов досрочных парламентских выборов.

По итогам подсчета данных по всем избирательным округам, британские консерваторы получили 318 мандатов в палате общин, что недостаточно для абсолютного большинства (326 мест). Лейбористам достались 262 мандата, Шотландской национальной партии – 35, Либерал-Демократической партии – 12, Демократической юнионистской – десять, Партии Уэльса — три Партии "зеленых" — один.

"Я беру на себя ответственность за свою часть предвыборной кампании, во время которой я отвечал за подготовку политической программы. В особенности, я сожалею о решении не включить в манифест верхнюю и нижнюю планки в нашем предложении, направленном на решение проблемы растущей стоимости социальных услуг", — написал Тимоти, по сообщению Sputnik Грузия, в колонке на сайте conservativehome.com.

"Для меня было большой честью работать в правительстве, и радостью — работать с таким превосходным премьер-министром. У меня нет никаких сомнений в том, что Тереза Мэй останется и продолжит напряженно работать в качестве премьер-министра, и делать это великолепно", — сказано в заявлении Хилл.

Тереза Мэй
Фото: huffingtonpost.co.uk
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Большинство членов Консервативной партии Великобритании считают, что Тереза Мэй должна уйти в отставку после катастрофических результатов инициированных ею же выборов, согласно данным опроса, проведенного сайтом conservativehome.com.

За то, чтобы Мэй покинула пост премьер-министра Великобритании, выступили 59,5% опрошенных; за то, чтобы она осталась — 37%. В опросе, проведенном 9 июня, приняли участие 4 тысячи 763 человека.

Выборы, которые Мэй инициировала, чтобы укрепить позиции партии и свои лично, обернулись "подвешенным парламентом" и необходимостью формирования коалиции, а сама премьер борется сейчас за сохранение поста.

В настоящее время Мэй занимается формированием правительства, параллельно ведя переговоры с североирландской Демократической юнионистской партией, которая получила на выборах десять мандатов.

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Теги:
отставка чиновников, Мэй, Великобритания
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