Парламентские выборы во Франции 2017: победила партия Макрона

КИШИНЕВ, 12 июн — Sputnik. В первом туре выборов в Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) победу одержала центристское движение "Вперед, республика" президента Эммануэля Макрона, отмечает Sputnik Грузия. © REUTERS/ Fabrizio Bensch Макрон хочет показать превосходство перед Меркель: к чему это приведет

Выборы состоялись в воскресенье при рекордно низкой явке — голосовать пришли меньше половины избирателей (48,71%), свидетельствуют окончательные данные министерства внутренних дел.

В целом по стране за кандидатов от "Вперед, республики" проголосовали 28,21% избирателей. Далее следует правоцентристская партия "Республиканцы" — 15,77%, правый "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 13,20%, левая "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона — 11,02% и бывшая правящей левоцентристская "Социалистическая партия" — 7,44%.

REUTERS/Regis Duvignau Как новый президент Франции Макрон понимает европейскую оборону

Между тем, выборы в Нацсобрание проходят по мажоритарной системе, кандидаты избираются в 577 одномандатных округах. Для победы в первом туре каждому из претендентов нужно набрать более 50% голосов. В подавляющем большинстве округов этого не произошло — победители определятся неделей спустя во втором туре голосования, где будет достаточно простого большинства.

Ожидается, что по итогам выборов движение Макрона может получить около 70% депутатских мест.

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