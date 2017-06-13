Трампу вручили копию меча Штефана Великого

КИШИНЕВ, 13 июн — Sputnik. В ходе своего визита в США президент Румынии Клаус Йоханнис подарил своему американскому коллеге Дональду Трампу копию знаменитого меча господаря Молдовы Штефана Великого, сообщает ro.sputnik.md.

Оригинал этого клинка, как известно, хранится в Стамбуле, в музее "Топкапы". Попал же меч в Турцию спустя 30 лет после смерти Штефана, когда его сын господарь Молдовы Петр Рареш отправился в Стамбул, к султану Сулейману Великолепному, просить — за большие деньги — поддержки осман в борьбе за трон своей Родины.

Памятник Штефану Великому в Кишиневе мог выглядеть совсем иначе >>>

Любопытно в этой истории то, что лидер Румынии подарил иностранному президенту копию реликвии, являющейся символом не его, Йоханниса, страны, а Молдовы. Как трактовать этот жест, эксперты затрудняются ответить.

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