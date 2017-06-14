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Маргарита Симоньян

Реакция Маргариты Симоньян на недопуск Ruptly на встречу Макрона и Мэй

© Sputnik/ Михаил Воскресенский
Политика
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Симоньян прокомментировала отказ допустить продюсера Ruptly на встречу Макрона и Мэй

КИШИНЕВ, 14 июн — Sputnik. Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала отказ пресс-службы президента Франции Эммануэля Макрона пустить продюсера Ruptly на встречу президента с премьером Великобритании Терезой Мэй в Елисейском дворце, отмечает РИА Новости.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, архивное фото
© Sputnik/ Владимир Трефилов
Маргарита Симоньян ответила на обвинения Макрона в адрес Sputnik и RT

Пресс-служба Макрона не пустила продюсера видеоагентства Ruptly на встречу президента Франции с премьером Великобритании Терезой Мэй, которая прошла во вторник.

В релизе пресс-службы сообщалось, что для посещения мероприятия достаточно наличие действующей французской пресс-карты, дополнительных ограничений для представителей СМИ не было.

После того, как продюсер Ruptly на входе на мероприятие показал французскую пресс-карту, на которой было написано название видеоагентства, ему сообщили, что он не аккредитован и попросили удалиться.

"В прошлый раз мы спросили у Макрона, как он будет выстраивать отношения с иностранными журналистами. Вуаля!" — сказала Симоньян.

В ходе пресс-конференции по окончанию переговоров с президентом России Владимиром Путиным Макрон заявил, что RT и Sputnik не имели доступа к его избирательному штабу в связи с тем, что якобы "распространяли ложную информацию, клевету". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не согласны с высказываниями Макрона про Sputnik и RT.

Политолог Сергей Журавский
© Photo: Facebook / Сергей Журавский
"Фейк" - главный аргумент Запада в информационной войне

Штаб Макрона обвинил Sputnik и RT в причастности к распространению информации о наличии у него офшорного счета на Багамах. Sputnik назвал эти обвинения ложными, а главный редактор Sputnik и RT Маргарита Симоньян отметила, что пресс-секретарь Макрона не смог представить ни одного примера "распространения фейковых новостей" российскими СМИ.

Симоньян также заявила, что следуя логике Макрона из России нужно выслать все западные СМИ, так как они всегда выступают против президента РФ Владимира Путина и всегда агитируют за российскую оппозицию, пытаясь вмешиваться в выборы. По ее словам, нет никаких доказательств транслирования ложной информации на RT, поэтому телеканал собирает судиться с теми, кто говорит обратное, включая окружение Макрона.

Она добавила, что навешивание ярлыка "фейковых новостей" на любое новостное сообщение, с которым не согласен Макрон, создает опасный прецедент, который угрожает и свободе слова, и журналистике в целом.

Глобальное видеоагентство Ruptly было запущено телеканалом RT в 2013 году.

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Теги:
недопуск, реакция, Ruptly, Эммануэль Макрон, Маргарита Симоньян, Тереза Мэй, Масс-медиа
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