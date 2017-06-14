Дональд Трамп забанил Стивена Кинга в Twitter

КИШИНЕВ, 14 июн — Sputnik. Писатель Стивен Кинг заявил, что президент США Дональд Трамп внес его в "черный список", так что теперь он не может читать Twitter президента, сообщает Sputnik Литва. CC BY 2.5 / JoJan / Sabia lui Ștefan cel Mare Трампу вручили копию меча Штефана Великого

Кинг в мае 2016 года был одним из писателей, подписавших онлайн-петицию против кандидатуры Трампа на пост президента США.

Тогда писатели выразили свое несогласие с тем, что кандидатом на пост главы государства может стать человек, который "намеренно апеллирует к самым низменным и агрессивным элементам в обществе, поощряет агрессию своих сторонников, криком заставляет замолчать своих оппонентов, запугивает противников, оскорбляет женщин и представителей различных меньшинств".

Спустя год Кинг заявил, что доступ Трампа к "ядерной кнопке" страшнее любого его хоррора.

"Трамп заблокировал меня, запретив читать его твиты. Придется покончить с собой", — написал Кинг в Twitter.

Trump has blocked me from reading his tweets. I may have to kill myself. — Stephen King (@StephenKing) 13 июня 2017 г.

Причины такого решения пока неизвестны. В комментариях к сообщению Кинга пользователи делятся аналогичной проблемой: по их мнению, их внесли в "черный список" из-за несогласия с точкой зрения Трампа.

Ранее писатель заявил, что вообще намерен покинуть Twitter из-за победы на президентских выборах Дональда Трампа.

"Больше никаких книжных рекомендаций, политики и веселых картинок с собачками в ближайшем будущем. Отключаюсь", — написал пост, в котором попрощался со своими подписчиками.

No more book recommendations, politics, or amusing dog pictures for the immediate future. I'm shutting down. — Stephen King (@StephenKing) 9 ноября 2016 г.

Однако уже 22 ноября Кинг снова вернулся в Twitter, чтобы порадовать своих подписчиков, которых у него на сегодня уже больше трех миллионов.

© AFP/ Brendan Smialowski Супруга президента США Меланья Трамп поселилась в Белом доме

Напомним, что среди знаменитостей, ведущих блоги в сети Twitter, одними из самых популярных являются певица Кэти Пэрри (99,3 миллиона пользователей), бывший президент США Барак Обама (89,5 миллионов подписчиков), понтифик Франциск (33,7 миллионов).

У Трампа, известного любителя пользоваться сетью Twitter, чтобы насолить журналистам, пока только немного более 30 миллионов подписчиков.

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