Дональд Трамп забанил Стивена Кинга в Twitter

КИШИНЕВ, 14 июн — Sputnik. Писатель Стивен Кинг заявил, что президент США Дональд Трамп внес его в "черный список", так что теперь он не может читать Twitter президента, сообщает Sputnik Литва. CC BY 2.5 / JoJan / Sabia lui Ștefan cel Mare Трампу вручили копию меча Штефана Великого

Кинг в мае 2016 года был одним из писателей, подписавших онлайн-петицию против кандидатуры Трампа на пост президента США.

Тогда писатели выразили свое несогласие с тем, что кандидатом на пост главы государства может стать человек, который "намеренно апеллирует к самым низменным и агрессивным элементам в обществе, поощряет агрессию своих сторонников, криком заставляет замолчать своих оппонентов, запугивает противников, оскорбляет женщин и представителей различных меньшинств".

Спустя год Кинг заявил, что доступ Трампа к "ядерной кнопке" страшнее любого его хоррора.

"Трамп заблокировал меня, запретив читать его твиты. Придется покончить с собой", — написал Кинг в Twitter.

Trump has blocked me from reading his tweets. I may have to kill myself.