Правительство Румынии лишилось поддержки со стороны социал-демократов

КИШИНЕВ, 14 июн — Sputnik. Национальный исполнительный комитет Социал-демократической партии (СДП) Румынии на заседании в среду единогласно проголосовал за отказ от поддержки правительства страны под руководством премьера Сорина Гриндяну.

Гриндяну был утвержден на посту премьера 30 декабря 2016 года. Его кандидатуру предложило парламентское большинство (СДП и Альянс либералов и демократов).

На заседании национального исполнительного комитета Социал-демократической партии был представлен отчет о деятельности кабмина под руководством Гриндяну, которого упрекнули в невыполнении программы правительства. После пяти часов переговоров премьер покинул заседание, не сделав никаких заявлений для прессы.

Как пишет ro.sputnik.md, решение о лишение правительства Гриндяну поддержки было принято 68 голосами. Ранее такое же решение приняла и Альянс либералов и демократов. Исполком СДП проголосовал за исключение из партии тех, кто согласится войти в состав правительства Гриндяну, если нынешний премьер выйдет с таким предложением. В четверг состоится заседание исполкома СДП, на котором будет названа кандидатура нового премьера.