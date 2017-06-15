Трамп посетил конгрессмена, раненного во время стрельбы под Вашингтоном

КИШИНЕВ, 15 июн — Sputnik. Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья принесли в больницу, где находится пострадавший во время стрельбы, два букета белых цветов, передает РИА Новости.

"Только что из больницы. Конгрессмен Стив Скализ, поистине замечательный человек, находится в тяжелом состоянии, но он настоящий боец. Молитесь за Стива!" – написал американский лидер в своем Twitter.

Как говорится в заявлении больницы, конгрессмен получил пулевое ранение в левое бедро.

По данным медиков, "пуля прошла сквозь таз, раздробила кости, задела внутренние органы и стала причиной сильного кровотечения".

Стрельба произошла в среду в городе Александрия (штат Виргиния), где группа конгрессменов и их помощников играла в бейсбол.

Ранения получили четыре человека, в том числе координатор фракции республиканцев в палате представителей Стив Скализ и двое полицейских. Нападавший был ранен в перестрелке с полицией и позднее скончался в больнице. По данным медиков, состояние Скализа оценивается как критическое.

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