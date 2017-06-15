Чехия отказывается от повинного заселения своей территории мигрантами

КИШИНЕВ, 15 июн — Sputnik. Еврокомиссия может оштрафовать Чехию более чем на 10 миллионов евро из-за несоблюдения миграционных квот. Президент Милош Земан заявил, что Чехия сама решит, кого ей принимать на своей территории, и не уступит внешнему давлению. Стоит ли суверенное решение Чехии этой суммы – Sputnik Česká republika прокомментировал Петр Гаек, бывший пресс-секретарь президента Вацлава Клауса, шеф-редактор портала Protiproud, мнение которого цитирует Sputnik Эстония.

Три страны союза из состава Вышеградской группы заявили об отказе принимать мигрантов по квотам, так и не вывезя почти ни единого человека (Чехия забрала 12 иммигрантов) из числа скопившихся в лагерях для беженцев выходцев из стран Азии и Африки. Комиссар ЕС по делам миграции Димитрис Аврамопулос заявил 13 июня в Страсбурге, что Брюссель принял решение инициировать специальную процедуру ЕС для наказания нарушителей обязательств. Полякам, чехам и венграм грозят многомиллионные штрафы.

"Это проявление типичного для Брюсселя произвола и бюрократии. Он вообще не принимает во внимание, что думают правительства и граждане стран ЕС, и настаивает на своем. Он хочет, во-первых, унизить Чехию, а во-вторых, любым способом отправить туда представляющих опасность мигрантов, которые в Западной Европе устраивают теракты. Это совершенно типичное продолжение той политики, которая привела британских граждан к Brexit", — заявил бывший пресс-секретарь президента Вацлава Клауса Петр Гаек.

По его мнению, вопрос не в том, стоит или не стоит решение Чехии такой "мелочи", как 10 миллионов евро. "Прежде всего, мы должны отдавать себе отчет в том, что наша самостоятельность и свобода, находясь в руках брюссельского протектората, будет нам стоить все дороже", — подчеркнул Гаек.

По его мнению, Чехия будет отстаивать свое решение, даже если это повлечет ухудшение отношений с Европейским союзом.

"Накануне министры внутренних дел стран Вышеградской четверки собрались и повторили Брюсселю, что ни при каких условиях не примут эти квоты", — подчеркнул Гаек.

Бывший пресс-секретарь президента Вацлава Клауса отметил, противоречия внутри ЕС существуют уже давно и они огромные.

"В ЕС существует глубокий дефицит демократии, союз превратился в механизм, отдающий приказы и не имеющий с демократией ничего общего. Это лишь показывает, что интересы отдельных стран несовместимы и что подобный союз в таком виде существовать не может", — сказал Гаек.

Ранее бывший президент Чехии Вацлав Клаус заявил о том, что "настало время готовить выход Чехии из ЕС". Чехия, по его словам, отказывается от повинного заселения своей территории иностранцами.

Практически все политические партии в Чехии поддерживают отмену обязательных квот ЕС на мигрантов, подчеркнул бывший пресс-секретарь Клауса.

"Мы говорим в первую очередь о парламентских партиях, хотя отдельные члены некоторых из них, особенно евродепутаты, не столь тверды в своих убеждениях. Но, принимая во внимание, что приближаются выборы, а для чешских избирателей именно этот вопрос принципиальный, никто не отважится выступить с другой позицией. Это значит, что в настоящий момент на политической арене царит редкое единство", — заключил Гаек.

Ранее Sputnik Эстония сообщал, что по данным на 9 июня союзники забрали из лагерей в Греции и Италии и разместили у себя всего 20 869 человек из тех примерно 120 тысяч, что должны были к сентябрю обрести новую родину в какой-либо из стран ЕС. Но лишь Финляндия и Мальта, похоже, справятся с этой задачей. Эстония из причитающихся на ее долю 500 человек до сих пор вывезла лишь 130 (значительная часть которых поспешила покинуть негостеприимную балтийскую страну). Причем из лагерей в Италии не привезено ни единого человека, всех забрали у Греции. Очевидно, есть вероятность, что Еврокомиссия готова начать наказывать и другие страны ЕС, не выполнившие свои обязательства по приему мигрантов.

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