Социал-демократы выразили вотум недоверия правительству Румынии

КИШИНЕВ, 15 июн — Sputnik. Правящая Социально-демократическая партия (СДП) Румынии выразила вотум недоверия правительству под руководством премьер-министра Сорина Гриндяну и исключила главу кабмина из рядов политформирования.

Правительство под руководством Гриндяну было утверждено 30 декабря 2016 года. Кандидатуру Гриндяну предложило парламентское большинство (СДП и АЛД). В среду национальный исполнительный комитет Социал-демократической партии единогласно проголосовал за отзыв политической поддержки кабмина под руководством Гриндяну. Участники заседания упрекнули его в срыве сроков выполнения правительственной программы. Все министры от парламентской коалиции подали в отставку. Гриндяну же заявил, что не собирается уходить с поста, пока президент страны Клаус Йоханнис не назначит нового главу кабинета от правящей СДП.

Как сообщает ro.sputnik.md, решение выразить вотум недоверия правительству Гриндяну принято после того, как действующий премьер отказался подавать в отставку в результате отзыва политической поддержки СДП и АЛД. Все министры подали в отставку, а документы передали в четверг премьеру.

Вотум недоверия будет представлен в парламенте Румынии в понедельник.

В администрации румынского лидера сообщили, что Йоханнис ждет скорейшего разрешения правительственного кризиса.

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