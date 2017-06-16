ЕС и Великобритания начнут переговоры о Brexit 19 июня

ВИЛЬНЮС, 16 июн — Sputnik. Евросоюз и Великобритания договорились начать переговоры о выходе страны из ЕС 19 июня, говорится в совместном заявлении Еврокомиссии и британского министерства по вопросам Brexit, отмечает Sputnik Литва.

"Мишель Барнье, главный переговорщик Европейской комиссии, и Дэвид Дэвис, госсекретарь по вопросам выхода из Европейского Союза, сегодня договорились начать переговоры по статье 50 в понедельник 19 июня", — говорится в опубликованном в четверг кратком коммюнике.

Официальные представители Брюсселя и Лондона впервые после британского референдума о выходе из Евросоюза обсудят условия отказа Великобритании от членства в ЕС.

© AFP/ JACK TAYLOR Шоковая терапия Brexit: высшее образование Великобритании под угрозой

Брюссель прежде всего интересуют гарантии для граждан государств ЕС, живущих в Великобритании и выполнении этой страной всех финансовых обязательств, взятых ею в качестве члена Евросоюза. Речь также пойдет о новых границах между Ирландией и Северной Ирландией.

Великобритания, в свою очередь, попытается договориться о двустороннем соглашении о свободной торговле, поскольку премьер-министр Тереза Мэй намерена вывести страну за пределы внутреннего европейского рынка и таможенного союза.

Ранее представитель ЕС выразил надежду, что переговоры о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit) начнутся до саммита Евросоюза, который пройдет 22-23 июня.

© Photo: Pixabay Brexit наносит удар по бюджету Евросоюза

Сомнения о сроках старта переговоров, которые предполагалось начать 19 июня, появились после результатов парламентских выборов в Великобритании, ослабивших позиции премьер-министра страны Терезы Мэй, и информации британских СМИ.

Референдум по вопросу членства Великобритании в ЕС прошел 23 июня 2016 года, победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй 29 марта официально уведомила Брюссель о запуске процедуры Brexit, которая должна продлиться в течение двух лет и завершиться к марту 2019 года.

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>