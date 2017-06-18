ИноСМИ 18 июня:10 дней на спасение Мэй и борьба с большинством Макрона

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Десять дней для спасения

Британское издание Times в воскресном выпуске пишет, что Консервативная партия "дала Терезе Мэй 10 дней для того, чтобы сохранить кресло премьера". "Доверие рядовых членов партии к "обезумевшему" лидеру снижается", — комментирует издание. Как сообщается, около дюжины членов парламента готовы выразить вотум недоверия Мэй, которая не смогла "решительно отреагировать на инферно (пожар в многоэтажке, где погибли 30 человек — ред.) на западе Лондона". Telegraph, в свою очередь, отмечает, что члены консервативной партии также подготовили "секретный план смещения Терезы Мэй" в случае, если британский премьер не сможет осуществить "жесткий" Brexit. Парламентарии-евроскептики предупредили, что любые попытки оставить Британию в таможенном союзе, в едином рынке или разрешить Европейскому суду сохранить за собой надзорные функции приведут к "ночному" перевороту.

Борьба с большинством Макрона

В преддверии второго тура парламентских выборов во Франции местная пресса обобщает расстановку политических сил в стране. Monde отмечает, что второй тур может принести движению президента Эммануэля Макрона "Вперед, республика" абсолютное большинство мест в Национальном собрании. "В борьбе с Макроном правые и левые пытаются выжить", — комментирует Figaro. Monde добавляет, что впервые за всю историю Пятой Республики доля женщин-депутатов в нижней палате французского парламента может превысить 40%. Journal du Dimanche рассматривает кандидатов в оппозицию движению Макрона. Как пишет издание, главной оппозиционной силой "Вперед, республике" могут стать "Республиканцы", объединившиеся с "Союзом демократов и независимых". "Однако, согласно прогнозам, они не могут надеяться более, чем на 60-95 мест (в уходящем Нацсобрании у них больше 200 мест)", — отмечает издание. "Что касается остальных, они опустошены. Завтра Соцпартия скорее всего практически исчезнет из полукруга (парламента)", — пишет издание. Из оппозиционеров могут остаться только Жан-Люк Меланшон и Марин Ле Пен, но даже если их изберут, "у них без сомнения не будет группы, на которую можно было бы опереться", — заключает JDD.

Заслуженное падение Трампа

Французское еженедельное издание Journal du Dimanche публикует интервью с бывшим юристом-консультантом Белого Дома при президенте Ричарде Никсоне Джоном Дином. "Он был одним из тех, кто способствовал падению Никсона", — поясняет издание. Дин считает странным, что Трамп "не окружил себя хорошими адвокатами", а также полагает, что Дональд Трамп "заслуживает отставки". "Если его не отстранят, это будет настоящий скандал!" — заключил Дин. Экс-советник находит много общего между Никсоном и Трампом, а также между скандалами, в которых замешаны оба американских президента. "В обоих случаях имели место попытки манипулировать выборным процессом. Окружение президентов пыталось заблокировать расследования, которые доказывали это (манипуляцию — ред.)", — сказал Дин. Вместе с тем, по мнению экс-советника, Уотергейтский скандал отличается от скандала вокруг президентских выборов 2016 года тем, что первый не интересовал прессу в течение восьми месяцев, в то время как вся информация по скандалу вокруг Трампа публиковалась "в прессе и в интернете с первых дней".

Звездные двойняшки

Американская певица Бейонсе и ее супруг рэп-исполнитель Джей-Зи приветствуют своих новорожденных малышей. Американские USA Today, US Weekly, New York Post, People, а также немецкий таблоид Bild публикуют фотографии беременной исполнительницы. Сообщается, что радостное событие произошло ранее на этой неделе, вероятно, еще вечером в понедельник или утром во вторник, уточняет Bild. Об этом СМИ рассказали сотрудники больницы на западе Лос-Анджелеса. Паре удавалось долго сохранять грядущее событие в тайне. "Никто не подозревал об этом – ни таблоиды, которые весь прошлый год предсказывали распад брака Картер (настоящее имя певицы — Бейонсе Жизель Ноулз-Картер – ред.), ни рой ее фанатов, наблюдавших за каждым шагом пары", — пишет USA Today. Эту новость Бейонсе сообщила миру сама в феврале в Instagram. "Мы хотели бы поделиться с вами нашей любовью и счастьем. Нас благословили дважды. Мы невероятно благодарны, что наша семья увеличится на два человека, мы благодарны вам за все хорошие пожелания", — написала Бейонсе под фотографией, где она изображена беременной. Теперь издания задаются вопросом о том, где чета будет растить малышей. По данным People, исполнители рассматривают Лос-Анджелес – именно там они провели ряд сделок с недвижимостью. Имена двойняшек и их пол пока не раскрываются.

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