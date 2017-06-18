Первые итоги выборов во Франции: представители партии Макрона побеждают

КИШИНЕВ, 18 июн — Sputnik. В 306 из 577 избирательных округов уже подсчитаны итоги второго тура выборов в Национальное собрание. Результаты свидетельствуют о том, что в 141 округе победили представители движения президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, республика".

© REUTERS/ Philippe Wojazer Парламентские выборы во Франции 2017: победила партия Макрона

Более того, еще 21 победитель представляют союзное политформирование "MoDem" (Демократическое движение). Такие данные приводит РИА Новости, ссылаясь на сообщение министерства внутренних дел Франции.

Также известно, что правоцентристская партия "Республиканцы" получила 72 депутатских мандата, Социалистическая партия — 20, правоцентристский "Союз демократов и независимых" — 15. Также сообщается, что в Национальное собрание попала и лидер ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

Второй тур голосования на выборах в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) страны завершился в воскресенье во французской метрополии и некоторых заморских территориях и департаментах.

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