ООН: число перемещенных лиц в мире достигло рекорда - 65,6 миллиона

КИШИНЕВ, 19 мая — Sputnik. В подготовленном Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) докладе "Глобальные тенденции: принудительное перемещение — 2016" утверждается, что на сегодняшний день в мире насчитывается более 65 миллионов беженцев, просителей убежища и внутренне перемещенных лиц, сообщают зарубежные СМИ.

Nicolai Kibich Положение беженцев в Европе: куда деваться обездоленным

Как поясняют в УВКБ, речь идет о трех категориях вынужденно покинувших свои дома людей: 22,5 млн человек нашли приют за пределами своих стран и являются, по своему статусу, беженцами, еще 40,3 млн — это внутренне перемещенные лица, а 2,8 млн — это просители убежища, добивающиеся за пределами своих стран международной защиты.

"К концу 2016 года 65,6 млн человек в мире были принудительно перемещенными лицами в результате преследований, конфликтов, насилия и нарушений прав человека. Это число на 300 тыс. человек больше, чем в предыдущем году и представляет собой рекордный показатель", — говорится в исследовании.

Самую большую группу беженцев — 5,5 миллиона — составляют жители Сирии. Еще 6,3 миллиона сирийцев являются внутренне перемещенными лицами, а 185 тысяч — просителями убежища. Таким образом, в САР более половины населения были вынуждены покинуть свои дома. Второе место по этому показателю занимает Колумбия, третье — Афганистан. Далее следуют Ирак, Южный Судан, Судан, ДРК, Сомали, Нигерия, Украина и Йемен.

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