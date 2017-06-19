Парламентские выборы во Франции: абсолютная победа сторонников Макрона

КИШИНЕВ, 19 июн — Sputnik. Кандидаты от движения президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, республика" по итогам выборов депутатов Национального собрания получили 308 из 577 мест в нижней палате, передает РИА Новости со ссылкой на окончательные данные МВД страны.

Еще 42 мандата завоевали представители союзной пропрезидентскому движению партии MoDem ("Демократическое движение"). Таким образом, движение Макрона будет контролировать абсолютное большинство голосов в Нацсобрании.

Правоцентристская партия "Республиканцы" — получила 113 депутатских мандатов, Социалистическая партия — 29, правоцентристский "Союз демократов и независимых" — 18, "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона — 17, Коммунистическая партия Франции — 10, "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 8.

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