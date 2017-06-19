Великобритания и ЕС начинают переговоры по Brexit

КИШИНЕВ, 19 июн — Sputnik. Команда, ответственная за переговоры, во главе с министром по делам Brexit Дэвидом Дэвисом в понедельник отправится из Лондона в Брюссель для встречи с европейскими коллегами по вопросам Brexit, передает РИА Новости.

Накануне первой встречи с представителями ЕС Дэвис подчеркнул, что несмотря на слухи о том, что якобы ЕС готовы к переговорам о возвращении Британии в союз, "нет сомнений в том, что Британия покидает Европейский союз, претворяя в жизнь итоги исторического референдума".

"Теперь начинается тяжелая работа. Мы должны обеспечить сделку, которая будет во благо для всех частей Соединенного Королевства", — заявил он, добавив, что выход из ЕС даст Британии возможности обеспечить новое яркое будущее.

Фотобанк ЕС и Великобритания начнут переговоры о Brexit 19 июня

Британский премьер-министр в январе текущего года представила тезисный план правительства, состоящий из 12 пунктов, на предстоящие переговоры с Евросоюзом. Главной новостью для британцев и ЕС стало заявление о том, что Британия одновременно с выходом из ЕС покинет единый европейский рынок, таможенный союз ЕС и выйдет из-под юрисдикции Европейского суда. Такой подход к выходу из ЕС сразу же получил определение "жесткий" Brexit.

Проевропейски настроенные парламентарии и рядовые британцы надеялись остаться в общем рынке. Однако Мэй подчеркнула, что невозможно выйти из ЕС, оставшись связанным обязательствами единого рынка и таможенного союза. "Я не хочу быть связанной элементами таможенного союза, которые будут мешать нам вести работу над заключением собственных торговых соглашений", — сказала в январе премьер.

Еще один важный вопрос, который будет обсуждаться одним из первых, — гарантия прав британцев, живущих и работающих в ЕС, и европейцев, живущих и работающих в Британии.

© Photo: Pixabay Brexit наносит удар по бюджету Евросоюза

Правительство Британии выразило готовность "как можно скорее гарантировать права европейских граждан, уже живущих в Британии, и права британских граждан в других странах Европы". ЕС, в свою очередь, разделил это желание британских партнеров.

Третьим ключевым пунктом предстоящих переговоров станет сотрудничество в области безопасности, особенно в свете участившихся террористических актов в Европе и в последние месяцы в Британии. Лондон заявил, что намерен усилить указанное сотрудничество с ЕС, достигнув практических договоренностей по вопросам правоохранения и обмена развединформацией.

Одним из вопросов, на решении которого в числе первых настаивает ЕС, является выплата Соединенным Королевством ранее взятых обязательств перед Евросоюзом на сумму около 50-60 миллиардов евро.

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