НАТО и ЕС заинтересовались обороноспособностью Молдовы

КИШИНЕВ, 19 июн – Sputnik. НАТО и Евросоюз не откажутся от плана совместных действий по укреплению обороноспособности и устойчивости к внешним вызовам Молдовы, об этом говорится в общем документе организаций.

НАТО и ЕС подводят первые итоги совместных действий в рамках плана, согласованного в декабре прошлого года, передает РИА Новости. В этом плане значатся 42 пункта, распределенные по семи разделам: противодействие гибридным угрозам, оперативное сотрудничество, в том числе на море, кибербезопасность, оборонный потенциал, оборонная промышленность и исследования, учения и укрепление потенциала в сфере обороны и безопасности.

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Кроме Молдовы, НАТО намерено укреплять обороноспособность Боснии и Герцеговины (БиГ) и Туниса.

"В качестве основных сфер сотрудничества избраны стратегические коммуникации, киберпространство, складирование боеприпасов и безопасность в трех пилотных странах — Боснии и Герцеговине, Республике Молдова и Тунисе, это первый шаг", — сообщается в совместном документе НАТО и ЕС.

Организации отмечают, что в этом контексте ЕС планирует вложить средства в программу НАТО по "построению целостности" (Building Integrity Programme), нацеленной на предотвращение коррупции и повышение эффективности администрирования в секторах обороны и безопасности.

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